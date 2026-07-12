Quel niveau de consommation d’alcool menace votre foie ?

L'ESSENTIEL La maladie hépatique liée à l’alcool est souvent silencieuse mais elle peut évoluer vers des formes plus graves, notamment une cirrhose ou un cancer.

Selon une nouvelle étude, le risque de développer cette pathologie existe à partir 1,4 verre contenant 14 grammes d’alcool par jour chez la femme et 2,1 verres pour l’homme.

Pour la santé, il est recommandé de ne pas boire d’alcool tous les jours.

L’alcool est à consommer avec modération, et pour cause ! Selon une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA, le risque de développer une maladie du foie liée à l'alcool existe dès que la consommation quotidienne dépasse des 20 grammes chez la femme et 30 grammes pour l’homme.

Pas plus d’1,4 verre par jour pour la femme et 2,1 pour l’homme

Dans le monde, environ 10 % de la population est exposée à un risque de maladie hépatique liée à l’alcool en raison d’une consommation excessive, d’après l’Institut d’hépatologie de Lyon. À ce stade, cette pathologie reste souvent silencieuse, avec des symptômes peu spécifiques comme de la fatigue.

Mais elle peut évoluer vers des formes plus graves, comme une fibrose suivie d’une cirrhose, voire parfois d’un carcinome hépatocellulaire. Il s’agit du type le plus fréquent de tumeur primitive du foie, selon le Manuel MSD, dont le cancer est mortel s’il n’est pas dépisté suffisamment tôt.

Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont voulu déterminer la dose quotidienne d’alcool minimum à partir de laquelle le risque de maladie du foie liée à l'alcool existe. Sans surprise, cette quantité n’est pas la même en fonction du sexe :

Les femmes peuvent développer cette pathologie à partir de 20 grammes d’alcool par jour, soit 1,4 verre.

Chez les hommes, le danger existe à partir de 30 grammes, soit 2,1 verres.

Ici, les scientifiques se sont basés sur des verres standard contenant 14 grammes d’alcool, ce qui équivaut, par exemple, à 355 millilitres (ml) de bière ou 148 ml de vin.

Ne pas consommer d’alcool tous les jours

Néanmoins, pour la santé, l’idéal est de réduire encore ces doses. Santé publique France a établi ses recommandations en se basant sur des verres contenant 10 grammes d’alcool pur, c’est-à-dire moins que dans l’étude. Mais les préconisations sont plus strictes : ne pas consommer de boissons alcoolisées tous les jours et, lors des prises, ne pas dépasser deux verres.

Selon une récente étude publiée dans la revue Addiction, des chercheurs ont découvert que l’alcool était directement responsable de 62 maladies, dont la cardiomyopathie alcoolique, la cirrhose ou encore le syndrome d'alcoolisation fœtale. Le plus souvent, l’origine était une consommation excessive mais, parfois, certaines pathologies pouvaient se développer avec des quantité plus faibles… L’idéal est donc, encore une fois, de boire avec modération !