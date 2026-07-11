Fertilité : le taux moyen de testostérone a diminué de moitié en 50 ans

L'ESSENTIEL Les niveaux de testostérone chez les hommes ont diminué de 54 % entre 1972 et 2019.

Cela pourrait être lié à la hausse des taux d’obésité et de diabète ou encore à des facteurs environnementaux comme la pollution.

Cette baisse de l'hormone sexuelle masculine pourrait conduire à "une crise majeure en matière de santé reproductive masculine".

Le taux moyen de testostérone des hommes a baissé de moitié en un demi-siècle, alerte une étude présentée à la conférence annuelle de la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie (ESHRE), organisée à Londres du 5 au 8 juillet 2026.

Cela pourrait conduire à une crise majeure en matière de santé reproductive masculine, assure au Guardian le professeur Hagai Levine de The Hebrew University-Hadassah Braun School of Public Health and Community Medicine (Israël), auteur de l’étude.

Le taux de testostérone a chuté de 54 % en 50 ans

"Je pense que nous sommes confrontés à une crise majeure en matière de santé reproductive masculine et qu'elle ne reçoit pas actuellement suffisamment d'attention", a confié l’expert qui a repris 6 études longitudinales sur la santé masculine menées entre 1972 et 2019. Cela représente 118.593 hommes originaires d'Israël, des États-Unis, du Brésil, de Finlande et du Danemark. L’analyse de leur données présente une seule et même conclusion : le taux de testostérone moyen a chuté. En les réunissant, l’équipe a déterminé que la diminution globale de cette hormone qui régule la production de spermatozoïdes ou encore la libido, était de 54 %. De plus, le repli a tendance à s'accélérer depuis 2000.

"Nous avons constaté une baisse de plus de 50 % du taux de testostérone totale sur cette période (de 50 ans). Cela représente une diminution de plus de 1 % par an ; il ne s’agit donc pas d’un hasard ni d’une erreur statistique. C’est une tendance très marquée", indique le Pr Levine au journal britannique The Guardian.

Baisse de la testostérone : l’obésité, le diabète et la pollution mis en cause

"Si je devais faire une estimation – et c’est une estimation éclairée –, je dirais qu’un quart à la moitié de ce déclin s’expliquerait par l’obésité et le syndrome métabolique", remarque le Pr Levine. D’autres facteurs sont pointés du doigt par les scientifiques comme les facteurs environnementaux : pollution atmosphérique, perturbateurs endocriniens, le réchauffement climatique…

Toutefois, l’expert reconnaît que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l’origine de ce déclin des hormones sexuelles masculines. "Le niveau de certitude dont nous avons besoin n'est pas de 95 %, a-t-il reconnu. Nous devons trouver de meilleurs moyens de prévenir l'exposition du grand public aux produits chimiques dangereux. Et nous n'y parvenons pas suffisamment actuellement.

Si beaucoup de scientifiques s'inquiètent pour la santé reproductive masculine, certains nuancent la découverte. Le professeur Allan Pacey, professeur d'andrologie à l'université de Manchester, qui n'a pas participé à ces travaux, rappelle dans les pages du Guardian que la fertilité repose sur des processus multifactoriels et complexes. Pour lui pointer du doigt uniquement le taux de testostérone peut être dangereux. Il craint que cela conduise les hommes à se tourner vers la prise de supplément de testostérone, déjà très vantée sur les réseaux sociaux. Or, cela peut être totalement contre-productif. "La solution proposée, c'est de vous administrer de la testostérone, explique-t-il. Mais si vous donnez de la testostérone à un homme, vous bloquez sa production de spermatozoïdes. Je l'ai constaté en clinique."