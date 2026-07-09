Quelles boissons privilégier quand il fait chaud ?

L'ESSENTIEL Lorsqu'il fait chaud, il est recommandé de boire régulièrement pour éviter la déshydratation.

L'eau et les aliments riches en eau doivent être privilégiés.

La bière, les sodas ou l'eau glacée ne sont pas recommandés.

“Il faut attendre d’avoir soif pour boire” : faux

En période de fortes chaleurs, attendre la soif est une mauvaise stratégie. La sensation de soif peut arriver tard, notamment chez les personnes âgées. Santé publique France recommande de boire de l’eau régulièrement, avant même d’avoir soif. (Santé Publique France)

Le bon réflexe est donc de boire par petites quantités tout au long de la journée, surtout lors des déplacements, des repas, des activités extérieures ou quand on s’occupe d’un enfant ou d’une personne âgée.

“L’eau reste la meilleure boisson” : vrai

L’eau est la boisson de référence en cas de chaleur. Elle permet de compenser les pertes liées à la transpiration et doit être accessible toute la journée. Il n’est pas nécessaire de chercher une boisson miracle : le plus important est de boire régulièrement.

Les aliments riches en eau peuvent aussi aider : melon, pastèque, concombre, tomate, agrumes, compotes, yaourts ou soupes froides. Ils ne remplacent pas complètement l’eau, mais ils participent à l’hydratation, surtout quand l’appétit diminue avec la chaleur. (Ameli)

“Une bière bien fraîche hydrate” : faux

C’est l’une des fausses bonnes idées les plus fréquentes de l’été. L’alcool ne protège pas de la chaleur. Au contraire, il diminue les capacités de lutte de l’organisme contre la chaleur et favorise la déshydratation. L’Assurance Maladie recommande de ne pas consommer d’alcool en période de canicule. (Ameli)

Une boisson alcoolisée peut donner une impression de fraîcheur sur le moment, mais ce n’est pas une boisson d’hydratation.

“Les sodas et boissons très sucrées peuvent remplacer l’eau” : plutôt faux

Ils apportent du liquide, mais ce ne sont pas les meilleurs alliés lorsqu’il fait chaud. Les boissons très sucrées peuvent favoriser une augmentation de la sécrétion d’urine et ne doivent pas devenir la principale source d’hydratation. Même chose pour les boissons très caféinées, comme certains cafés, thés ou colas. (Ameli)

On peut en boire occasionnellement, mais l’eau doit rester la base.

“Boire glacé est idéal pour se rafraîchir” : plutôt faux

Boire frais peut faire du bien, mais boire ou manger glacé n’est pas forcément une bonne idée. L’Assurance Maladie indique que cela peut atténuer plus vite la sensation de soif, avec le risque de ne pas boire assez pour couvrir ses besoins. (Ameli)

La bonne option : boire de l’eau fraîche, mais pas nécessairement glacée, et surtout boire régulièrement.

“Des urines foncées peuvent être un signe de déshydratation” : vrai

C’est un repère simple. Si les urines deviennent rares, foncées et fortement odorantes, cela peut indiquer un manque d’eau. D’autres signes doivent alerter : bouche sèche, fatigue inhabituelle, vertiges, maux de tête, faiblesse, confusion ou somnolence. (Ameli)

Chez un bébé, des couches très peu mouillées, un enfant difficile à réveiller, pâle ou qui respire vite imposent un avis médical rapide.

“Tout le monde doit boire exactement la même quantité” : faux

Les besoins varient selon l’âge, l’activité physique, la température, la transpiration, l’état de santé et les traitements. Un sportif, un travailleur exposé à la chaleur, une femme enceinte, une personne âgée ou un enfant n’ont pas toujours les mêmes besoins. En cas de maladie chronique, de traitement diurétique, de restriction hydrique prescrite ou d’insuffisance cardiaque ou rénale, il faut demander conseil à son médecin.

En été, le bon résumé tient en quatre mots : eau, régularité, anticipation, prudence.