Médicaments et chaleur : les bons réflexes avant de partir en vacances

L'ESSENTIEL Un traitement en cours ne doit pas être interrompu durant les vacances sans avis médical.

Toujours avoir avec soi les ordonnances permettant de se procurer les médicaments indispensables.

Les fortes chaleur peuvent avoir des effets sur certains médicaments ou modifier leur action sur les patients.

Sur la route des vacances, on pense souvent aux valises, aux papiers d’identité, aux lunettes de soleil et à la crème solaire. Les médicaments, eux, finissent parfois dans une trousse au fond d’un sac, dans le coffre d’une voiture ou sur une table en plein soleil. Pourtant, en été, quelques précautions simples peuvent éviter de mauvaises surprises.

La première règle est la plus importante : on n’arrête jamais un traitement seul parce qu’il fait chaud. Certains médicaments peuvent modifier l’adaptation du corps à la chaleur ou voir leur efficacité altérée dans certaines conditions, mais toute décision doit être prise avec un médecin ou un pharmacien. L’ANSM insiste sur ce point : en cas de traitement au long cours ou de nouveau médicament, il faut demander conseil, mais ne pas interrompre son traitement sans avis professionnel. (ANSM)

Une petite scène très fréquente

Départ à 8 heures. La famille charge la voiture. La trousse de médicaments est placée dans le coffre, entre les serviettes de plage et les chaussures de randonnée. Six heures plus tard, le véhicule est resté au soleil sur une aire d’autoroute. À l’arrivée, personne ne sait vraiment si les médicaments ont souffert de la chaleur.

Ce scénario est courant. Il ne signifie pas que tous les médicaments deviennent inutilisables au moindre coup de chaud. Mais certains produits exigent des précautions de conservation précises. Les conditions de conservation figurent sur l’emballage ou la notice : certains médicaments doivent être gardés entre +2 et +8 °C, d’autres à moins de 25 ou 30 °C, et d’autres à température ambiante. (ANSM)

Ce qu’il faut vérifier avant le départ

Avant de partir, il faut regarder la notice et l’emballage des traitements habituels. Si un médicament doit rester au froid, le transport doit respecter la chaîne du froid, dans un emballage isotherme, sans congélation. Si le médicament doit être conservé à moins de 25 ou 30 °C, il faut éviter les expositions prolongées aux températures élevées, notamment dans les coffres ou habitacles de voitures stationnées en plein soleil. (ANSM)

Le bon réflexe est de garder les médicaments dans leur boîte d’origine, avec la notice. Cela évite les erreurs de prise, permet de vérifier les doses et facilite l’avis d’un pharmacien ou d’un médecin en cas de problème. L’Assurance Maladie recommande aussi d’emporter les médicaments dont on connaît l’usage et de les conserver dans leur emballage d’origine plutôt qu’en vrac. (Ameli)

Traitement chronique : ordonnance indispensable

Pour les personnes qui suivent un traitement régulier, il faut prévoir une quantité suffisante pour toute la durée du séjour, avec une ordonnance à jour. En cas de voyage en avion, les médicaments importants doivent rester en cabine, car un bagage en soute peut être perdu ou soumis à des variations de température. Pour certains traitements à conserver au froid, l’Assurance Maladie recommande un conditionnement isotherme en cabine. (Ameli)

Il est aussi utile d’avoir une copie numérique de l’ordonnance, le nom des molécules en dénomination commune internationale si l’on part à l’étranger, et de signaler à son médecin ou son pharmacien tout projet de voyage dans une zone très chaude.

Médicaments et soleil : attention à la peau

La chaleur n’est pas le seul sujet. Certains médicaments peuvent rendre la peau plus sensible au soleil. On parle de photosensibilisation : une exposition même modérée peut provoquer une réaction cutanée importante, avec rougeurs, démangeaisons, inflammation ou réaction ressemblant à un coup de soleil. L’ANSM recommande de vérifier la notice et de demander conseil en cas de doute. (ANSM)

Enfin, en cas de maux de tête, de fièvre ou de malaise après une exposition à la chaleur, il ne faut pas se contenter de prendre un médicament “comme d’habitude”. En cas de suspicion de coup de chaleur, l’Assurance Maladie déconseille de prendre de l’aspirine, des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou du paracétamol pour traiter la fièvre ou les maux de tête. Le bon réflexe est de mettre la personne au frais, de la rafraîchir et d’appeler les secours si les signes sont inquiétants. (Ameli)

La trousse de médicaments des vacances ne doit donc pas être improvisée. Elle doit être simple, lisible, protégée de la chaleur et accompagnée des documents nécessaires. En été, bien suivre son traitement, c’est aussi savoir bien le transporter.