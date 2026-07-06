Une étude relance le débat sur les compléments de fer chez les nourrissons et leurs effets à long terme

L'ESSENTIEL Le fer est essentiel pour le transport de l’oxygène dans le sang et le métabolisme musculaire.

Chez les enfants, une carence en fer peut avoir des effets graves sur le développement de leur cerveau.

Mais selon une nouvelle étude publiée, supplémenter les bébés en fer pourrait avoir un autre bénéfice, en diminuant le risque qu’ils développent des troubles du comportement à l’âge de trois ans.

C’est une découverte étonnante ! En plus de ses apports nutritionnels, le fer pourrait aussi avoir des bienfaits sur le comportement des enfants. D'après une nouvelle étude publiée dans la revue Scientific Reports, supplémenter les bébés pourrait réduire le risque qu’ils développent des troubles du comportement à l’âge de trois ans.

La supplémentation en fer associée à moins de troubles du comportement

Lors de leur étude, les scientifiques de l'Université d'Umeå, en Suède, ont étudié les données de 221 enfants. Les petits participants étaient nés à terme et en bonne santé, en Suède et en Pologne. La moitié d’entre eux a reçu une dose quotidienne de fer entre 4 et 9 mois, alors que les autres ont reçu un placebo. Lorsqu’ils avaient trois ans, tous les enfants ont passé des tests pour évaluer d’éventuels comportements agressifs, troubles de l’attention ou repli sur soi.

"Il est surprenant de constater que la supplémentation en fer n’ait pas réduit le risque de carence en fer dans le groupe qui en a bénéficié, alors qu’elle a malgré tout produit certains effets positifs”, explique Anna Chmielewska, l’une des auteures de l’étude, dans un communiqué. Ces bienfaits concernent le comportement. En effet, les auteurs ont observé qu’à l’âge de trois ans, les enfants ayant reçu une supplémentation en fer entre 4 et 9 mois présentaient moins de troubles du comportement que ceux qui avaient eu un placebo.

"Un enfant de moins de 5 ans sur cinq souffre d’une carence en fer"

"Nos résultats sont encourageants, mais des études supplémentaires sont nécessaires pour prendre en compte d’autres facteurs tels que les prédispositions génétiques et les conditions environnementales pendant l’enfance, qui peuvent influencer le comportement des enfants”, détaille Anna Chmielewska. Avec son équipe, la chercheuse compte donc poursuivre ses travaux. L’objectif est de continuer à suivre ces mêmes participants jusqu’à leurs huit ans, afin d’évaluer l’impact de la supplémentation en fer sur un temps plus long.

"Les trois premières années de la vie sont cruciales pour le développement cérébral, conclut Anna Chmielewska. Nous savons également qu'un enfant de moins de 5 ans sur cinq souffre d'une carence en fer. J'espère que nos conclusions contribueront à l'élaboration de recommandations pour prévenir les graves troubles du comportement chez les enfants.” En attendant, il vaut mieux toujours demander l’avis à un professionnel de santé avant d’entamer une supplémentation en fer, qu’elle concerne les adultes ou les enfants.

Le fer est essentiel pour le transport de l’oxygène dans le sang et le métabolisme musculaire, mais chez les plus jeunes, il est aussi très important pour le développement du cerveau. En effet, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), chez les enfants de moins de deux ans, une carence peut aussi avoir de graves et irréversibles effets sur les fonctions cérébrales, ainsi que des répercussions à long terme sur l’apprentissage et les résultats scolaires plus tard dans la vie.