Ce complément alimentaire très connu soulagerait les douleurs chroniques

L'ESSENTIEL 58 % des femmes adultes et 51 % des hommes ont souffert de troubles musculo-squelettiques (TMS) du dos ou des membres supérieurs au cours des 12 derniers mois.

La mélanine pourrait aider à soulager leurs douleurs, selon l'étude.

Cela pourrait ainsi être une solution pour réduire le recours aux anti-douleurs.

De très nombreux Français sont confrontés à des douleurs chroniques. En effet, 58 % des femmes adultes et 51 % des hommes ont souffert de troubles musculo-squelettiques (TMS) du dos ou des membres supérieurs au cours des 12 derniers mois selon le Baromètre de la Santé 2021 publié en 2024. Les chercheurs de l’université de Sydney ont trouvé une solution pour réduire leur recours aux anti-douleurs : la mélatonine.

Les travaux, publiés dans la revue Pain, montrent que ce supplément, utilisé pour améliorer le sommeil, a un effet similaire aux opioïdes, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et au paracétamol sur les TMS.

Troubles musculo-squelettiques : la mélatonine réduit les douleurs chroniques

Pour cette étude, l’équipe a repris les dossiers de 2.028 adultes issues de 23 essais contrôlés randomisés menés dans des pays comme les États-Unis, la Russie, le Brésil, l’Egypte et la Chine. Leurs souffrances avaient pour origine des lombalgies, l’arthrose ou encore la fibromyalgie. Certains participants étaient pour leur part en convalescence après une intervention chirurgicale, notamment une arthroplastie ou une opération de la colonne vertébrale. Il leur a été demandé de prendre de la mélatonine. Les comprimés étaient généralement pris au coucher ou jusqu'à une heure avant l'endormissement.

L’analyse des données a révélé qu’en moyenne la mélatonine réduisait la douleur d'environ neuf points sur une échelle de 0 à 100. "Les essais les plus rigoureux montrent des réductions plus proches de 10 points, une ampleur similaire à celle des analgésiques couramment utilisés", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

La dose de supplément à prendre pour avoir un effet bénéfique sur les douleurs semble varier selon l’affection. Pour les troubles musculo-squelettiques chroniques, les patients prenaient entre 3 et 10 mg. Pour les douleurs postopératoires, la quantité de mélatonines allait de 1 à 10 mg. Toutefois, l’étude n’a pas mis en évidence de preuve d'une relation dose-réponse claire. "Ce qui signifie qu'aucune dose optimale ne peut être recommandée sur la base des données actuelles", précisent les scientifiques.

Mélatonine et douleur : un complément aux nombreux avantages

L’étude montre que le complément alimentaire a également amélioré la qualité du sommeil des patients souffrant de TMS. Ce qui confirme le lien déjà bien établi entre la douleur et le sommeil. "Chez de nombreux patients, la douleur n'est pas un phénomène isolé et est étroitement liée à un mauvais sommeil", explique Kangchao Wu, auteur principal de l’étude. "La mélatonine semble agir sur les deux, ce qui la rend particulièrement utile pour les personnes souffrant de douleurs chroniques."

En plus de réduire les douleurs et d’améliorer la qualité du sommeil, la mélatonine a un autre avantage : elle est déjà bien connue et largement disponible. "La mélatonine est déjà présente dans les foyers, elle est peu coûteuse et nous savons qu'elle est sans danger", remarque le scientifique. Il ajoute que le recours à ce produit pourrait aider à réduire "la dépendance aux médicaments qui comportent davantage de risques" comme les opioïdes.