Alcoomètre : ce test permet d’évaluer votre consommation d’alcool en 2 min

L'ESSENTIEL La consommation d’alcool reste une cause importante de mortalité et morbidité en France.

L'alcoomètre est un outil numérique qui permet de faire le point sur sa consommation d’alcool de manière anonyme, rapide et gratuite.

Entre 2019 et 2024, sa page a été visitée 8 millions de fois. 2,3 millions de questionnaires ont été complétés sur cette période.

Il n’est pas toujours simple d’avoir un regard clair et objectif sur sa propre consommation d’alcool. C'est pourquoi l’outil d’autoévaluation en ligne Alcoomètre aide les Français à faire le point sur leurs habitudes liées aux boissons. Profitons du bilan, publié le 23 juin par Santé Publique France, sur les 6 dernières années d'utilisation du test pour rappeler les bonnes pratiques qui aide à réduire sa consommation d’alcool et ses risques.

Alcoomètre : les consommateurs qui dépassent les recommandations sont surtout des hommes

L’outil d’auto-évaluation Alcoomètre est disponible gratuitement sur le site Alcool-info-service.fr. Totalement anonyme, il permet de faire le point sur sa consommation d’alcool. Le questionnaire demande notamment d’indiquer les quantités d’alcool consommées au cours de la semaine écoulée, jour par jour. Il propose ensuite un bilan personnalisé de ses habitudes en fonction des repères de consommation d'alcool préconisés en France depuis 2017. Il détaille également les risques pour la santé liés aux quantités bues déclarées (cancer, toxicité pour le foie...)

Entre 2019 et 2024, l’outil alcoomètre a été consulté 8 millions de fois et 2,3 millions de questionnaires d’autoévaluation complets ont été enregistrés. Le bilan révèle que chaque mois, environ 41.000 formulaires ont été complétées par des utilisateurs déclarant au moins un jour de consommation d'alcool au cours de la semaine passée. L’ensemble des réponses ont permis d’établir le profil des buveurs. Les personnes ayant bu au cours de la semaine écoulée, sont majoritairement des hommes (près des deux tiers). Plus de 8 sur 10 ont absorbé des quantités d’alcool supérieures aux recommandations.

L'âge moyen des sondés était de 38 ans. "Les tranches d’âge les plus représentées sont les 25-34 ans (25 %) et 35-44 ans (28 %), avec une progression notable de la part des 18-24 ans au cours de la période étudiée (+11 points entre 2019 et 2024)."

Comment diminuer sa consommation d’alcool ?

Les repères de la consommation d’alcool à moindre risque établis par les experts demandent de ne pas dépasser deux verres standards par jour. Il faut par ailleurs au minimum 2 jours sans alcool dans la semaine et ne pas dépasser un total de dix verres hebdomadaires.

Si vous êtes au-delà de ces recommandations ou que l’alcoomètre vous met en garde contre votre consommation, plusieurs astuces détaillées sur Alcool-info-service.fr aident à modifier ses habitudes. Il faut notamment se fixer des objectifs concrets, comme :

définir un nombre de verres à ne pas dépasser par jour ;

établir des jours sans consommation d’alcool ;

retarder le moment de prendre un premier verre d’alcool (commencer par un soft) ;

déterminer une heure à partir de laquelle vous arrêtez de boire de l’alcool ;

boire moins dans certaines situations (soirées, week-ends, événements sportifs...) ;

choisir des occasions où vous ne consommerez pas d’alcool (déjeuners professionnels, dîner en famille…).

Il ne faut pas hésiter à parler de votre désir de réduire votre consommation d’alcool à votre entourage afin d'être soutenu dans votre démarche. Et si des difficultés à ne pas boire apparaissent, il est conseillé de consulter un professionnel de santé ou de demander de l’aide à des associations et des organismes dédiés à la lutte contre l'alcoolisme.