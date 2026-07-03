Sédentarité et cancer : chaque demi-heure compte !

L'ESSENTIEL S'asseoir ou s'allonger pendant plus de 30 minutes à la fois chaque jour est associé à un risque plus élevé de décès par cancer.

Le risque augmente de 10 % à chaque heure supplémentaire d'inactivité continue.

Remplacer une heure de comportement sédentaire par une activité physique légère tous les jours réduit le risque de décès par cancer de 12 %.

Nos modes de vie sont de plus en plus sédentaires… et c’est loin d'être une bonne chose pour notre santé. De nombreuses études ont mis en évidence que le manque d’activité physique augmentait les risques d’obésité, de maladies cardiaques, de troubles de l’humeur. De nouveaux travaux, réalisés par l’université de Glasgow, auprès de plus de 91.000 personnes confirment également que passer des heures assis ou allongé augmente le risque de décès par cancer.

Les résultats ont été publiés dans la revue PLOS Medicine, le 2 juillet 2026.

Être assis plus de 30 min augmente le risque de décès par cancer

Pour cette nouvelle étude sur la sédentarité, les chercheurs ont analysé les données de 91.292 participants suivis pendant 12,38 ans. Pendant la recherche, les volontaires ont d’ailleurs dû porter un moniteur d’activité pendant 7 jours. L’activité mesurée a ensuite été classée en trois catégories : sédentarité prolongée (30 minutes ou plus d’inactivité, dont au moins 90 % en étant assis), sédentarité interrompue (moins de 30 minutes d’inactivité ou entrecoupées de périodes d’activité physique représentant plus de 10 % du temps) et exercices physiques d’intensité variable.

Les analyses ont montré que chaque heure supplémentaire de sédentarité prolongée au cours d’une journée est associée à un risque de décès par cancer de 10 %. Dans le détail, en plus d’être liée à un risque accru de décès par cancer, la sédentarité prolongée était associée à un risque accru d’incidence globale du cancer, de cancers liés à l’obésité (comme ceux de l’œsophage, du foie, du rein, du pancréas, colorectal, du sein, de l’ovaire et de la thyroïde) et de cancers liés au diabète de type 2.

Scénario totalement inverse pour les personnes plus actives. Le groupe “sédentarité interrompue” affichait un risque moindre pour tous les cancers ainsi que pour la mortalité. L’équipe a par ailleurs calculé que remplacer une heure quotidienne de sédentarité prolongée par une activité physique légère comme la marche ou le ménage offrait une réduction de 12 % du risque de décès par cancer.

"Pour les personnes qui sont occupées mais qui peuvent s'engager dans une activité physique vigoureuse, comme la course à pied, le risque de décès par cancer était de 22 % plus faible lorsque 5 minutes d'inactivité étaient remplacées par 5 minutes d'activité physique vigoureuse chaque jour", ajoutent les chercheurs de l'université de Glasgow.

Sédentarité et cancer : les mouvements légers ont déjà un effet bénéfique

"Nos résultats suggèrent que les effets de la sédentarité sur la santé dépendent non seulement de la durée totale d'inactivité, mais aussi de la façon dont elle s'accumule. C’est-à-dire par périodes prolongées ou interrompues par une activité physique", expliquent les auteurs dans un communiqué. "Ce schéma est biologiquement plausible : des études expérimentales ont montré que cesser une position assise prolongée par de courtes périodes d’exercice physique peut améliorer les réponses métaboliques." Les scientifiques précisent qu’il n’est pas nécessaire de courir un marathon réduire les effets de la sédentarité, les "mouvements légers" ont déjà des bénéfices sur la santé.

"Les recommandations sanitaires actuelles mettent l’accent sur l’exercice physique modéré ou intense, mais nos résultats montrent que l’activité légère ne doit pas être négligée”, écrivent-ils. Ils prévoient de poursuivre leurs recherches afin de “dépasser les conseils généraux et d’élaborer des stratégies personnalisées pour réduire le temps passé assis."