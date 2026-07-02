Rage : un garçon de 11 ans décède après s’être réveillé avec une chauve-souris sur le visage

L'ESSENTIEL Un garçon canadien de 11 ans est mort de la rage après un contact avec une chauve-souris.

Aucune morsure visible n'avait été détectée et le diagnostic a été posé trop tard.

Les médecins rappellent qu'une prise en charge immédiate après tout contact direct peut empêcher la maladie.

Au Canada, le décès d'un garçon de 11 ans rappelle qu'un contact direct avec une chauve-souris ne doit jamais être pris à la légère, même en l'absence de morsure visible. Les médecins insistent sur un point essentiel : un traitement administré rapidement après l'exposition permet d'éviter le développement de la rage, une maladie presque toujours mortelle une fois les symptômes apparus.

Un diagnostic posé trop tard

Les faits remontent à l'été 2024, dans un chalet du nord de l'Ontario. L'enfant se réveille avec une chauve-souris posée sur le nez et la bouche. Son père capture l'animal avant de le relâcher. Aucune morsure ni griffure n'est visible et le comportement de la chauve-souris ne paraît pas anormal. Les parents ne consultent donc pas. Mais dix-neuf jours plus tard, le garçon présente des fourmillements et un engourdissement du visage, puis un gonflement, une perte d'appétit, des difficultés à avaler et des vomissements. Les premiers diagnostics évoquent une paralysie de Bell puis une infection liée à l'herpès. Son état se dégrade rapidement.

Admis en réanimation, l'enfant développe une faiblesse faciale, des troubles de la parole, de la confusion, de la fièvre et des hallucinations. "Lorsque nous l'avons vu en réanimation, nous avons fortement suspecté la rage", rapportent les médecins. Quatre jours après son hospitalisation, un test PCR confirme une infection par un variant de la rage transmis par les chauves-souris. Le garçon décède au 17e jour d'hospitalisation.

Publié le 29 juin 2026 dans le Canadian Medical Association Journal et relayé par CNN, ce cas est le premier décès lié à une rage acquise localement en Ontario depuis 1967. Les parents ont accepté la publication de cette histoire pour "augmenter la sensibilisation à propos de cette infection rare".

Pourquoi il faut consulter immédiatement

Les cliniciens rappellent que "les chauves-souris présentent un risque particulier car les morsures ou griffures peuvent être petites et facilement négligées". Un contact avec les muqueuses du nez ou de la bouche peut suffire à transmettre le virus sans laisser de trace visible. "La rage est presque toujours fatale, sans thérapie efficace établie, ce qui rend la prévention cruciale", soulignent les auteurs. Le médecin infectiologue Brian Hummel recommande que "tout contact humain direct avec une chauve-souris, même en l'absence de morsure ou de griffure visible, constitue une indication de prophylaxie post-exposition (PEP) et doit être discuté avec les autorités de santé publique". Au Canada, seuls 28 cas humains de rage ont été recensés depuis 1924.