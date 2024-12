Rage : une enseignante décède après avoir été mordue par une chauve-souris

L'ESSENTIEL En octobre dernier, une enseignante de 60 ans trouve une chauve-souris dans sa classe.

Elle décide de la ramasser pour la remettre en liberté.

C’est à ce moment que l’animal la mord et qu’elle est contaminée par la rage, dont elle décédera quelques semaines plus tard.

Beaucoup auraient agi comme Leah Seneng. En octobre dernier, l’enseignante de 60 ans trouve une chauve-souris dans sa classe. Elle décide de la ramasser pour la remettre en liberté, dehors. C’est à ce moment que l’animal la mord. Au début, la professeure d’art à la Bryant Middle School de Dos Palos, en Californie, aux États-Unis, ne ressent aucun symptôme. Mais, au bout de plusieurs semaines, elle tombe malade. Selon CBS News, Leah Seneng est ensuite hospitalisée et plongée dans un coma artificiel. Fin novembre, l'enseignante décède. La maladie qui a tué cette professeur d’art est bien la rage, a confirmé le département de la santé publique de Californie. Cette infection virale grave peut être transmise à l’Homme par certains mammifères, dont la chauve-souris, par une morsure ou une griffure.

Rage : la forme furieuse ou la forme paralytique

La période d’incubation de cette maladie est généralement de deux à trois mois. Mais, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle peut durer moins d’une semaine ou, au contraire, jusqu’à un an, "en fonction de facteurs tels que le site de pénétration du virus et la charge virale”.

Les premiers symptômes sont les suivants : douleurs, fièvre, démangeaisons, fourmillements ou encore sensations de brûlure inexpliquées à l’endroit de la blessure. Une fois qu’ils apparaissent, la maladie est déclarée et quasiment toujours mortelle.

Les premiers symptômes ne sont pas spécifiques et le diagnostic ne peut être posé que par des tests virologiques. Ensuite, la maladie évolue, vers deux formes possibles :

La forme furieuse : hyperactivité, hallucinations, troubles de la coordination, aérophobie (peur des courants d’air ou de l’air frais), hydrophobie (peur de l’eau). Le décès survient en quelques jours par arrêt cardiorespiratoire, note l’OMS.

La forme paralytique : paralysie des muscles, à partir de l’endroit de la blessure. La personne tombe dans le coma et meurt.

Un traitement préventif après une exposition à la rage

"La France est officiellement indemne de rage depuis 2001, note le ministère de la Santé. Les rares cas observés chez l’animal dans notre pays concernent d’une part des chauves-souris, mais également des chiens et des chats, ou encore d’autres animaux infectés dans les pays où sévit la maladie, puis importés illégalement. Les très rares cas signalés chez l’Homme en France concernent des personnes qui ont été mordues à l’étranger, en zone où le virus circule. Toutefois, un cas de rage humaine survenu à la suite de la morsure d’un homme par une chauve-souris infectée, a été identifié en 2008 en Guyane”.

En cas d’exposition à un animal suspect, il faut absolument nettoyer les plaies avec de l’eau et du savon pendant 15 min. Mais le plus important est la prophylaxie post-exposition qui comprend une vaccination et, pour les cas les plus graves, une sérothérapie antirabique. Il faut le faire le plus rapidement possible, avant l’apparition des premiers symptômes. En 2023, 3.016 personnes ont reçu une prophylaxie préventive en France après une exposition à la rage, dont 70 % à l’étranger, selon l’Institut Pasteur.