Rage : un enfant meurt après un contact avec une chauve-souris

L'ESSENTIEL Un enfant est décédé de la rage au Canada, dans la province de l’Ontario.

Une chauve-souris a été retrouvée dans sa chambre et pourrait être, d’après les autorités locales, l’animal à l’origine de la contamination.

Dans cette région, il y a eu une augmentation du nombre de chauves-souris atteintes de la rage.

Mardi 2 octobre dernier, un enfant est décédé de la rage dans la province de l’Ontario, au Canada. Une chauve-souris a été retrouvée dans sa chambre et pourrait être, d’après les autorités locales, l’animal à l’origine de la contamination.

Rage : le premier décès humain à Ontario depuis 1967

Pour rappel, le virus de la rage est, selon l’Institut Pasteur, présent dans la salive des animaux infectés (chien, chat, mammifère sauvage...). La transmission à l’Homme se fait par contact direct avec la salive d’un animal contaminé. Cela peut se faire lors d’une morsure, d’un léchage (si la peau est un peu écorchée) ou encore d’une griffure. En revanche, la contamination interhumaine est très rare et restreinte à des cas de transmission de la mère au fœtus ou lors de transplantations d’organes.

Chaque année, il y a 59.000 décès dus à la rage dans le monde. Mais ceux-ci ont principalement lieu en Asie et en Afrique, des zones qui ont de "grandes difficultés d’accès à la prophylaxie post-exposition pour les populations les plus vulnérables.” Cette prophylaxie comprend une vaccination (avec quatre ou cinq injections intramusculaires de vaccin durant un mois) et l’administration d’un sérum antirabique. Hors Asie et Afrique, les décès dus à la rage sont donc rares. Dans la province de l’Ontario, c’est la première fois depuis 1967 qu’un humain meurt.

La rage, une maladie mortelle

Une fois que la maladie se déclare, elle est toujours mortelle, indique l’Institut Pasteur de Lille. Ainsi, même si l’enfant a été pris en charge à l'hôpital, il est décédé de cette maladie. D’après le Dr Malcolm Lock, du bureau de santé Haldimand-Norfolk, la victime aurait été exposée au virus durant le mois de septembre.

Dans le sud de l’Ontario, le Dr Malcolm Lock indique que le pourcentage de chauves-souris atteintes de la rage dans la région du sud de l’Ontario est passé de moins de 10 % à 16 % au cours des dernières années. "Il est extrêmement important que toute personne exposée d’une manière ou d’une autre [aux chauves-souris] consulte un médecin”, a-t-il indiqué à la BBC.

En France, la rage a été détectée sur une chauve-souris en Mayenne en août dernier. Dans un communiqué de presse, le cabinet de la préfète de la Mayenne Marie-Aimée Gasparia indiquait qu’il s’agissait "du premier cas détecté dans le département".