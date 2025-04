Syllogomanie : comment lutter contre le syndrome de l'accumulation ?

L'ESSENTIEL Les personnes atteintes de syllogomanie, un trouble psychiatrique, ont du mal à jeter ou à se séparer de leurs objets et se retrouvent à vivre dans un environnement tellement encombré que le fonctionnement quotidien en est compromis.

D’après une psychologue, ces patients ne conservent pas forcément certains objets par peur de les perdre, mais parce que les garder correspond à leurs valeurs.

Afin de s’en débarrasser sans éprouver un mal-être, ils doivent commencer par identifier et mettre par écrit leurs valeurs, qui sont liées aux objets.

Vous avez tendance à accumuler des objets ? "Conserver des objets qui ont une valeur sentimentale ou qui 'pourraient être utiles un jour' est une tendance naturelle qui s’accentue avec l’âge", a indiqué, dans The Conversation, Mary E. Dozier, psychologue clinicienne au Mississippi State University (États-Unis). Cependant, lorsque certaines personnes font un tri, elles éprouvent des difficultés à se séparer ou jeter les objets, même s’ils ont peu de valeur. Résultat : leurs espaces de vie sont encombrés et deviennent invivables. Cela porte un nom : la syllogomanie. Il s’agit d’un trouble psychiatrique

Syllogomanie : "Environ 2 à 6 % de la population générale sont atteints"

"On estime qu’environ 2 à 6 % de la population générale sont atteints de ce trouble. Il touche aussi bien les femmes que les hommes", peut-on lire sur le site de Manuel MSD. Les symptômes de la maladie apparaissent souvent au cours de l’adolescence. Le trouble peut être léger dans un premier temps, mais il peut s’aggraver progressivement avec les années, créant des problèmes considérables lorsque le patient atteint le milieu de la trentaine.

Selon la spécialiste américaine, la hausse de la prévalence du trouble d’accumulation compulsive au fil du temps pourrait être liée aux changements qui se produisent, à mesure que l’on vieillit, dans les fonctions exécutives du cerveau. "Le modèle traditionnel du trouble d’accumulation suggère que la difficulté à se débarrasser des objets provient d’une détresse ressentie lors de la prise de décision. Toutefois, mes recherches montrent que cela pourrait être moins vrai pour les personnes âgées."

Accumuler des objets "par sens des responsabilités"

Dans le cadre d’une étude, que la psychologue a menée durant son doctorat, elle a constaté que l’âge était associé à une moindre détresse pendant la tâche. Dans le détail, les volontaires plus âgés ressentaient moins de stress lorsqu’ils prenaient la décision de garder ou non un objet. Les seniors étaient également plus nombreux à ressentir des émotions positives en effectuant un tri de leurs affaires. Ainsi, "notre tendance à tout garder n’est pas systématiquement motivée par la peur de prendre une mauvaise décision."

Une autre recherche réalisée par Mary E. Dozier et son équipe a montré que l’altruisme était un facteur de risque de la syllogomanie. "Les participants à nos études me disent souvent qu’ils ont gardé tel ou tel objet par sens des responsabilités, soit envers l’objet lui-même, soit envers leur environnement."

Comment se débarrasser des objets accumulés et encombrants ?

Face à ces résultats, la psychologue a estimé que le meilleur moyen, pour les personnes souffrant de syllogomanie, de réduire l’encombrement de leur domicile et améliorer leur bien-être émotionnel était d’adopter une approche basée sur les valeurs. "Au lieu de remettre en question les raisons pour lesquelles une personne souhaite garder un objet, il est plus utile de l’aider à exprimer ses raisons de s’en séparer." En pratique, il convient d’identifier et mettre par écrit les valeurs. "N’oubliez pas que vos valeurs peuvent parfois entrer en conflit les unes avec les autres. Lorsque cela se produit, demandez-vous si le fait de garder ou de jeter un objet vous rapproche de vos objectifs ou vous en éloigne."