Ce type de plan de travail provoque une maladie pulmonaire incurable chez les ouvriers

L'ESSENTIEL Dans le Massachusetts, un employé d’une usine de plan de travail a développé la silicose.

Cette maladie pulmonaire incurable est liée à l’exposition aux poussières de silice.

Aux États-Unis, plusieurs cas ont été détectés ces dernières années.

C’était la maladie des mineurs. La silicose est une maladie pulmonaire grave déclenchée par l’inhalation des poussières de silice, un matériau présent dans certaines pierres, dont le quartz. Aux États-Unis, les autorités sanitaires du Massachusetts lancent une alerte : un cas a été détecté dans une usine de fabrication de plans de travail.

La silice, une poussière responsable de cette maladie incurable

"Le premier cas confirmé de l'État associé à une exposition professionnelle dans cette industrie a récemment été diagnostiqué chez un homme hispanique d'une quarantaine d'années qui, au cours des 14 dernières années, a travaillé pour des entreprises de fabrication et d'installation de comptoirs en pierre dans le Massachusetts", annonce l’organisme sur son site.

Ces dernières années, les plans de travail en quartz sont devenus très populaires selon le département de la santé publique du Massachusetts : or, cette pierre contient près de 90 % de silice. Ainsi, lors de la conception de ces meubles, les processus comme la coupe ou le polissage peuvent générer de la poussière de silice.

Une étude sur la silicose chez les ouvriers des usines de plan de travail

En décembre 2024, une équipe de recherche alertait déjà sur une "épidémie nouvelle et émergente" de silicose. "Ces dernières années, une recrudescence de la silicose a été observée chez les ouvriers fabriquant des comptoirs en pierre reconstituée", précisaient les scientifiques, au moment du congrès annuel de la Radiological Society of North America. "Lors d'une analyse préliminaire portant sur 21 ouvriers (…), développent-ils. Tous les patients présentaient des symptômes." L'essoufflement est la manifestation principale de la pathologie, mais elle peut aussi déclencher une toux, de la fièvre et de la fatigue.

Au total, leurs travaux ont identifié la maladie chez 52 ouvriers. Selon les autorités sanitaires du Massachusetts, des centaines de cas et des dizaines de décès ont été recensés aux États-Unis, notamment en Californie.

Silicose : une maladie incurable mais évitable

Les auteurs de l'étude rappellent qu’il est possible de se protéger de la maladie, notamment grâce à des dispositifs de sécurité au travail. Ils citent la ventilation, l’interdiction de certaines tâches et le port de protection respiratoire. "Cependant, des études ont montré que plus de la moitié des lieux de travail californiens dépassent la limite maximale d'exposition autorisée à la poussière de silice lors des inspections, préviennent-ils. Ce problème est aggravé par le fait que de nombreux travailleurs sont des immigrants hispanophones d'origine latino-américaine, particulièrement vulnérables aux conditions de travail dangereuses."

Les États-Unis ne sont pas le seul pays concerné, des cas de silicose ont été repérés dans d’autres pays. Pour lutter contre la maladie, l’Australie a interdit l’utilisation de quartz dit composite et de pierres d’ingénierie, des matériaux susceptibles de générer des poussières de silice, en juillet 2024.