Comment les cabines UV triplent le risque de mélanome ?

L'ESSENTIEL L'utilisation des cabines UV multiplie par 3 le risque de mélanome.

Les chercheurs ont découvert que ces appareils provoquent près deux fois plus de mutations de l'ADN des cellules de la peau.

Ils avancent qu'il faudrait davantage communiquer sur les risques de ces appareils pour la santé.

Si vous avez envie de faire une séance d’UV pour avoir un teint hâlé pour les fêtes d’année, prudence. Il ne faut pas en abuser. Les professionnels de santé mettent régulièrement en garde contre les effets néfastes de ces cabines de bronzage sur la santé. La nouvelle étude, publiée dans la revue Science Advances le 12 décembre 2025, offre une piqûre de rappel sur ces risques, surtout concernant le cancer de la peau.

Les auteurs, chercheurs à Northwestern Medicine et à l'université de Californie à San Francisco, sont parvenus à comprendre comment ces appareils pouvaient tripler le risque de mélanome : ils provoquent des lésions de l’ADN sur la quasi-totalité de la surface de la peau.

Cancer de la peau : les cabines de bronzage triplent les risques

Pour mieux comprendre la hausse des cas de mélanomes multiples notamment chez les femmes de moins de 50 ans, l’équipe a comparé les dossiers médicaux de 3.000 adeptes des cabines UV et 3.000 personnes n’ayant jamais utilisé ces machines.

Elle a constaté que 5,1 % des amateurs des cabines de bronzage avaient développé un mélanome, contre 2,1 % chez les non-utilisateurs. "Après ajustement pour l'âge, le sexe, les antécédents de coups de soleil et les antécédents familiaux, l'utilisation des cabines de bronzage restait associée à un risque de mélanome multiplié par 2,85", ajoutent les auteurs dans leur communiqué.

Outre un risque plus élevé de mélanome, les utilisateurs des UV étaient aussi plus susceptibles de développer ce cancer de la peau sur des zones du corps généralement protégées du soleil, comme le bas du dos et les fesses. Pour les chercheurs, le lien qu’ils ont mis en évidence corrobore "l'hypothèse selon laquelle les cabines de bronzage pourraient causer des lésions de l'ADN plus étendues que l'exposition au solei".

UV : près de deux fois plus de mutations dans l’ADN

Pour confirmer l'hypothèse, les scientifiques ont lancé une autre recherche. Ils ont séquencé l’ADN des cellules capables de produire de la mélanine, appelées mélanocytes, provenant de trois types de donneurs : 11 patients ayant longtemps fait appel aux cabines de bronzage, 9 patients n’ayant jamais utilisé ces appareils et 6 personnes décédées.

Résultats des analyses : les cellules cutanées des utilisateurs de cabines UV présentaient près de deux fois plus de mutations que les autres. Elles étaient aussi plus susceptibles de contenir des mutations liées au mélanome. De plus, ces mutations apparaissaient dans des zones du corps généralement protégées du soleil, confirmant ainsi que les cabines de bronzage induisent des lésions de l'ADN plus étendues.

"Même sur la peau saine de patients fréquentant les cabines de bronzage, des zones sans grains de beauté, nous avons découvert des modifications de l'ADN qui constituent des mutations, précurseurs du mélanome", précise le Dr Pedram Gerami, premier auteur de l'étude. "Cela n'avait jamais été démontré auparavant."

"Lorsqu’on s’expose au soleil, environ 20 % de la peau est la plus endommagée, ajoute-t-il. Chez les utilisateurs de cabines de bronzage, nous avons observé ces mêmes mutations dangereuses sur la quasi-totalité de la surface cutanée."

Cabines à UV : il faudrait des avertissements sur les risques comme pour le tabac

Face aux conclusions de ses travaux, le Dr Pedram Gerami conseille aux personnes ayant fréquenté les cabines UV plus jeunes de consulter un dermatologue afin d’évaluer si elles ont besoin de contrôles cutanés réguliers.

Par ailleurs, l'expert appelle à une sensibilisation aux risques des séances d’UV répétées. Il estime que les cabines de bronzage devraient porter des avertissements similaires à ceux figurant sur les paquets de cigarettes. "Quand on achète un paquet de cigarettes, il est indiqué que cela peut provoquer un cancer du poumon. Nous devrions lancer une campagne semblable concernant l'utilisation des cabines de bronzage. L'Organisation mondiale de la Santé a classé les cabines de bronzage comme cancérogènes au même titre que le tabac et l'amiante. Il s'agit d'un cancérogène de catégorie 1", souligne-t-il.