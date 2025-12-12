Prévention des caries : vers le remboursement de nouveaux actes

L'ESSENTIEL Saisie par l’Assurance maladie, la HAS s’est prononcé en faveur du remboursement de quatre actes liés au traitement des caries dentaires.

Mieux vaut prévenir que guérir. La Haute autorité de santé (HAS) compte bien appliquer ce principe en santé dentaire. Saisie par l’Assurance maladie, l’instance s’est prononcé en faveur du remboursement de quatre actes liés au traitement des caries dentaires.

La santé bucco-dentaire, un enjeu de santé publique

“S’agissant de santé bucco-dentaire, certaines personnes sont particulièrement vulnérables et ont des besoins spécifiques comme les personnes en situation de handicap ou âgées vivant en institution et rencontrant des difficultés à se déplacer, celles ayant la phobie des soins dentaires, les femmes enceintes ou encore les très jeunes enfants”, indique la HAS dans un communiqué.

Définie comme “un enjeu de santé publique”, la santé bucco-dentaire doit être mieux prise en charge selon l’instance. “L’objectif est d’agir à la fois en amont, dès le plus jeune âge, au moyen de mesures de prévention et d’enrayer dès que possible l’évolution de la carie”, précise la HAS.

Pour cela, l’instance préconise le remboursement de quatre nouveaux actes par l’Assurance maladie :

le traitement restaurateur atraumatique : éliminer la carie avec des instruments manuels suivi d’une obturation de la cavité;

le scellement thérapeutique : arrêter la progression d’une petite carie - sans la retirer - en mettant un matériau fluide;

la pulpotomie thérapeutique sur dent permanente mature : retrait d’une partie de la pulpe dentaire d’une dent cariée en appliquant un biomatériau protecteur et régénérant;

la pose d’une coiffe pédodontique préformée sur dent de lait : mise en place d’une couronne préfabriquée qui s’adapte à la dent de l’enfant.

25 % des français ont au moins une carie non soignée

En France, 25 % des adultes âgés de 35 à 44 ans et environ 30 % des enfants de 6 ans présentent au moins une carie non soignée, rappelle la HAS. Chez ces derniers, le pourcentage peut même s’élever à 50 % pour ceux vivant en zones défavorisées.

La carie est un problème dentaire dû à la présence de bactéries qui détruisent progressivement la dent. Mais une hygiène bucco-dentaire rigoureuse et de bonnes habitudes alimentaires limitent les risques. Il est par exemple recommandé, dès le plus jeune âge, de se laver les dents après chaque repas, de limiter les aliments et boissons sucrés, de ne pas grignoter durant la journée et de consulter un chirurgien-dentiste une fois par an pour un contrôle et un détartrage.