Caries : les vernis fluorés bientôt remboursés pour les enfants à partir d’un an

L'ESSENTIEL Les vernis fluorés sont appliqués par les dentistes sur les dents postérieures des tout-petits pour prévenir les caries.

Jusqu’à présent, ces produits ne sont remboursés qu’à partir de 3 ans et jusqu'à l'âge de 24 ans.

Dès le 1er janvier 2025, ils seront pris en charge pour les enfants dès l’âge d’un an.

Plaque dentaire, émail mal minéralisé, dents mal positionnées… Plusieurs facteurs peuvent favoriser l’apparition de caries. Cependant, l’ennemi numéro un des dents reste le sucre, notamment le saccharose (en poudre ou en morceaux) et le sucre industriel retrouvé dans les gâteaux, les sodas, les confiseries, dont se nourrissent les bactéries pour se multiplier. Afin de réduire les risques de caries chez les enfants, il faut ainsi réduire la consommation trop précoce de produits sucrés, tels que les boissons, et se soucier de leur hygiène buccale dès le plus jeune âge.

Les vernis fluorés anti-caries seront pris en charge dès un an

"Pour prévenir la carie, les dentistes peuvent appliquer un vernis fluoré sur les dents postérieures deux à quatre fois par an. (…) C’est une pâte collante qui contient des taux élevés de fluorure. Le fluorure est un minéral naturellement présent dans les dents qui les protège des atteintes", peut-on lire sur le site de Cochrane. Le 5 juillet, l’Assurance maladie a annoncé élargir le remboursement de ces produits. Pour rappel, jusqu’à présent, les vernis fluorés anti-caries étaient remboursés pour les enfants à partir de 3 ans et jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès le 1er janvier 2025, la prise en charge se fera dès l’âge d’un an.

Cet élargissement du remboursement fait partie d'un avenant à la convention tarifaire des chirurgiens-dentistes, signé jeudi par le syndicat représentatif CDF (chirurgiens-dentistes de France) et l'Assurance maladie. Comme pour les soins dentaires classiques, 60 % des vernis fluorés seront remboursés par l’Assurance maladie et 40 % par les complémentaires santé. En outre, pour les enfants de cette tranche d’âge, les examens bucco-dentaires, le traitement des caries et les détartrages ont été revalorisés.

"La période périnatale" est "propice pour des interventions de prévention de la carie"

Dans un avis publié en 2010, la Haute Autorité de Santé (HAS) avait déjà fait part de ses craintes face à la recrudescence de caries chez de très jeunes enfants. "Entre 20 et 30 % des enfants âgés de 4 à 5 ans avaient au moins une carie non soignée. (…) En prévention de la carie précoce de l’enfant (jusqu'aux 3 ans), malgré la faiblesse du niveau de preuve des études et la diversité des stratégies évaluées, les stratégies utilisant des topiques fluorés, associés à des mesures d’éducation à l’hygiène bucco-dentaire des parents, particulièrement dans des milieux défavorisés, ont montré une efficacité significative. Il semble donc que la période périnatale soit propice pour des interventions de prévention de la carie, et que l’utilisation précoce du fluor dès l’apparition des dents soit recommandée."