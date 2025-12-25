Cancer de l’ovaire : le CBD et le THC pourraient le traiter

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont étudié les effets du CBD et du THC sur des cellules de cancer de l’ovaire en laboratoire.

Utilisées ensemble, ces substances ont pu détruire les cellules cancéreuses.

À terme, cette étude pourrait permettre la mise au point de nouveaux traitements contre le cancer de l’ovaire.

En 2023, 5.348 cancers de l’ovaire ont été recensés en France, selon le dernier Panorama des cancers publié par l’Institut National du Cancer (INCa). Cette maladie provoque peu de symptômes, raison pour laquelle elle est généralement diagnostiquée à un stade avancé.

Le CBD et le THC pour traiter le cancer de l’ovaire

La prise en charge du cancer de l’ovaire repose sur la chirurgie et des traitements médicamenteux, souvent une chimiothérapie conventionnelle et/ou des thérapies ciblées, selon l’INCa. Mais dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Pharmacology, des scientifiques proposent une autre solution. "Le cancer de l'ovaire demeure l'une des tumeurs gynécologiques les plus mortelles, caractérisée par un diagnostic tardif, des taux de récidive élevés et des options de traitement à l'efficacité limitée, explique le Dr Siyao Tong, l’un des auteurs, dans un communiqué. Notre objectif est de trouver des médicaments alternatifs (...) afin d'offrir un nouvel espoir aux patientes confrontées à cette maladie complexe.” Les scientifiques se sont donc tournés vers le CBD (cannabidiol) et le THC (delta-9-tétrahydrocannabinol), qui ont déjà obtenu de bons résultats pour d’autres cancers. Ils ont tous deux été testés sur des cellules cancéreuses de l’ovaire et sur des cellules saines.

Utilisés ensemble, le CBD et le THC pourraient détruire les cellules cancéreuses

Avec le CBD et le THC, les cellules cancéreuses étaient moins nombreuses, plus petites et même, quand les deux produits étaient utilisés ensemble, détruites. Le CBD et le THC ont aussi empêché la reproduction des cellules cancéreuses. Les scientifiques ont aussi observé que ces substances, en empêchant la migration cellulaire, pouvaient stopper la propagation du cancer de l’ovaire à d’autres parties du corps, c’est-à-dire le développement de métastases. Enfin, dernier atout : le CBD et le THC n’ont eu que de minimes effets sur les cellules saines.

"Bien que notre étude soit encore préliminaire, elle pose une base importante pour de futures recherches sur les applications potentielles du CBD et du THC dans le traitement du cancer de l’ovaire, souligne le Dr Siyao Tong. En confirmant leur activité anticancéreuse et en identifiant des mécanismes moléculaires clés, nos résultats devraient stimuler de nouvelles recherches précliniques. Si de futures études confirment ces effets, une thérapie combinée CBD-THC pourrait, à terme, contribuer au développement de nouvelles stratégies de traitement.”