CBD et médicaments : gare aux associations dangereuses

L'ESSENTIEL L’ANSM met en garde contre les interactions entre le CBD et certains médicaments, qui peuvent altérer leur efficacité ou provoquer des effets secondaires graves.

Identifié dans 58 cas entre 2017 et 2023, ce risque concerne 17 familles de traitements, dont les anticoagulants, antidépresseurs et antidiabétiques. Les symptômes possibles incluent nausées, vertiges, crises d’épilepsie ou idées suicidaires.

L’ANSM recommande aux patients d’informer leur médecin avant toute prise de CBD et de consulter en cas d’effets inhabituels. La vigilance des professionnels de santé est essentielle.

Un mariage à risque. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) met en garde contre les interactions entre les produits à base de cannabidiol (CBD) et certains traitements médicamenteux. En France, 16 % des personnes ont déjà consommé du CBD pour un usage récréatif au cours de leur vie. Le produit peut aussi être utilisé pour soulager l’anxiété ou les douleurs. Mais le CBD, en vente libre depuis 2015 et consommé pour ses "effets réels ou supposés sur le bien-être [...] n’est pas un médicament", rappelle l’agence sanitaire dans un communiqué publié mercredi 12 mars.

Des interactions avec de nombreux traitements

Sous quelque forme que ce soit (huiles, infusions, bonbons, liquides pour e-cigarette...), son association avec des traitements peut altérer leur efficacité ou provoquer des effets secondaires parfois graves. Entre 2017 et 2023, les centres antipoison ont ainsi recensé 58 cas d’interactions entre médicaments et CBD, dont quatre formes graves, survenus après consommation de produits contenant du cannabidiol. Un chiffre "sans doute fortement sous-évalué", selon les autorités.

Le CBD, "qui reste tout de même une substance à effet psychoactif" issue de la plante de chanvre, est susceptible d’interférer avec 17 familles de médicaments, dont les analgésiques, anticoagulants, antidiabétiques, antibiotiques, antifongiques, antidépresseurs, antiépileptiques, antipsychotiques, hypnotiques, benzodiazépines et méthadone. Mais il pourrait aussi interagir avec d'autres types de médicaments "pas encore identifiés", précise l'agence du médicament.

"Si vous ressentez des effets inhabituels, comme une intensification ou une diminution des effets de votre traitement, il peut s’agir d’une interaction avec le CBD." Les symptômes à surveiller incluent nausées, diarrhées, vertiges, somnolence, fatigue, mais aussi des troubles plus sévères comme des crises d’épilepsie ou des idées suicidaires.

Comment éviter les risques ?

En première ligne, médecins et pharmaciens sont invités à redoubler de vigilance. "Quelle que soit sa forme, le CBD est une substance active pouvant entraîner des effets indésirables" s'ils sont associés avec d'autres molécules, rappellent les experts. Avant toute prescription, les professionnels de santé se doivent d'interroger leurs patients sur une éventuelle consommation de CBD afin d’ajuster leur traitement si nécessaire.

En parallèle, l’ANSM recommande aux patients sous traitement d’informer leur médecin avant toute prise de CBD. En cas de symptômes inhabituels, il est conseillé d’arrêter immédiatement la consommation et de consulter un professionnel de santé.