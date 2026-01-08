Migraines : pourquoi elles sont plus fréquentes l’hiver ?

L'ESSENTIEL L'hiver et la baisse des températures peuvent déclencher des migraines.

Une des principales causes du phénomène est que les variations de la pression atmosphérique à cette saison peuvent provoquer un déséquilibre dans les sinus.

Bien dormir et faire de l'exercice peuvent contrer les effets de l'hiver sur les migraines.

Les gerçures et les engelures ne sont pas les seuls risques de l’hiver. Les températures basses peuvent aussi déclencher des migraines. Le Dr Emad Estemalik, spécialiste des migraines au sein de la Cleveland Clinic explique les causes de ce phénomène et partage ses conseils pour limiter les céphalées lorsque les températures plongent.

Migraine : un déséquilibre au niveau des sinus en cause

L’hiver n’est pas tendre pour les migraineux. Cette saison est connue pour être propice aux maux de tête. Et la météo en est la cause principale. "Les variations soudaines de la pression atmosphérique dues aux conditions météorologiques peuvent créer ce que l’on appelle un déséquilibre au niveau des sinus, ce qui peut déclencher une migraine chez les personnes qui en souffrent", explique le Dr Emad Estemalik.

De plus, aussi bien à l'intérieur en raison du chauffage qu’à l’extérieur à cause du froid, l’air ambiant est particulièrement sec, l'hiver. Ce phénomène peut induire de façon insidieuse une déshydratation, un facteur déclenchant important de migraine et de céphalée.

Migraine en hiver : attention à l’hygiène de vie

Partir vers des contrées plus chaudes pour éviter l’hiver n’est pas une option viable pour beaucoup, et contrôler la météo encore moins. En revanche, plusieurs bons gestes permettent de réduire les risques de migraines, indique l’expert. "Assurez-vous de dormir suffisamment et de faire de l'exercice. Il est également important de réduire votre stress et de gérer toute comorbidité psychiatrique, comme l'anxiété ou la dépression."

Le spécialiste conseille aussi pour les migraineux les plus sensibles au froid d’éviter de sortir quand les températures sont négatives. "Si vous devez absolument sortir, veillez à bien vous couvrir et à vous protéger la tête et le cou", ajoute-t-il. Une alimentation saine et une bonne hydratation peuvent aussi aider à réduire les maux de tête.

Si malgré tout cela, les migraines persistent et affectent votre vie quotidienne, le Dr Estemalik conseille de consulter votre médecin afin d’ajuster ou de trouver le traitement adéquat.