Migraine : et si son origine se trouvait dans votre mâchoire ?

L'ESSENTIEL Jusqu’à un tiers des adultes souffriraient de troubles temporo-mandibulaires, souvent confondus avec des migraines ordinaires.

Ces troubles, liés à la mâchoire et favorisés par le stress ou le bruxisme, provoquent douleurs, maux de tête et tensions multiples.

Une fois le diagnostic posé, plusieurs mesures peuvent soulager les symptômes : réduction du stress, relaxation, amélioration du sommeil, prise de médicaments analgésiques.

En moyenne, 34 % des adultes sont touchés par un trouble temporo-mandibulaire, selon une étude publiée dans la revue Journal of Clinical Medicine. La prévalence est élevée mais la pose du diagnostic peut prendre longtemps. En cause, des symptômes non spécifiques et peu connus du grand public, qui font plutôt penser à de banales migraines.

La migraine est premier symptôme du trouble temporo-mandibulaire

Les troubles temporo-mandibulaires affectent les articulations de la mâchoire, plus précisément entre le haut et le bas. Elles en permettent les mouvements et sont donc très sollicitées tout au long de la journée. “Nous utilisons l'appareil masticatoire non seulement pour mâcher et avaler, mais aussi pour parler, respirer et exprimer nos émotions, détaille Ralf Bürgers, directeur de clinique au Centre de médecine dentaire, buccale et maxillo-faciale de l'Université de Göttingen en Allemagne, au média allemand Die Welt. Sans parler du bruxisme, qui consiste à grincer des dents sans avoir concrètement quelque chose à mâcher. Cela génère beaucoup de stress, qui peut entraîner ces troubles.”

Les troubles temporo-mandibulaires peuvent être liés à différentes causes : traumatisme ou arthrite de la mâchoire, mauvaise occlusion dentaire, tensions dans la mâchoire liées au stress... Selon la Cleveland Clinic, certaines habitudes peuvent aussi constituer des facteurs de risque. Il s’agit notamment du fait de mâcher ses stylos ou des chewing-gums, de se ronger les ongles, de prendre de trop grosses bouchées en mangeant, de serrer les dents ou encore de dormir sur le ventre, qui a priori n’a rien à voir avec la mâchoire mais est lié.

Pareil pour le principal symptôme, qui n’a rien à voir non plus avec les dents : les patients atteints de troubles temporo-mandibulaires souffrent généralement de migraines chroniques, qui ne répondent pas aux traitements médicaux habituels. “Lorsque votre dentiste vous pose des questions sur des changements au niveau de votre bouche ou de votre santé, vous ne devez pas vous contenter de penser à vos dents, conseille le Dr Gary D. Klasser, dans un article du Manuel MSD. Vous pouvez évoquer les maux de tête, les douleurs à la mâchoire et d’autres symptômes qui pourraient être liés à un trouble temporo-mandibulaire”.

Réduire le stress pour soulager les symptômes

La Mayo Clinic a listé d’autres symptômes des troubles temporo-mandibulaires. En plus de la migraine et des douleurs à la mâchoire, il en existe plusieurs autres :

Difficultés à mâcher ou douleurs pendant la mastication;

Douleurs dans une ou les deux articulations temporo-mandibulaires;

Blocage de l'articulation temporo-mandibulaire, rendant difficile l'ouverture ou la fermeture de la bouche;

Douleurs dentaires accompagnant la sensibilité de la mâchoire;

Douleurs cervicales;

Douleurs oculaires;

Douleurs dans et autour de l'oreille;

Douleurs faciale.

“Il n’existe aucun biomarqueur pour détecter la présence de troubles temporo-mandibulaires, poursuit le Dr Gary D. Klasser. Les médecins les diagnostiquent généralement en posant des questions aux patients sur leurs antécédents médicaux et en pratiquant un examen clinique. Parfois, ils réalisent des examens d’imagerie.” Une fois le diagnostic posé, plusieurs mesures peuvent soulager les symptômes.

Parfois, le simple fait de réaliser l’origine du problème permet aux patients de le corriger seuls. Ils peuvent aussi mettre en place des techniques de relaxation pour réduire le stress et améliorer le sommeil. Selon le National Health Service (NHS), le système de santé publique du Royaume-Uni, le médecin généraliste peut aussi prescrire des médicaments analgésiques et/ou vous adresser à un spécialiste en fonction de l’origine du trouble : dentiste pour du bruxisme, psychologue pour le stress et l’anxiété, kinésithérapeute pour travailler sur la mâchoire.