Maux de tête : et si c’était à cause d’une inflammation du cou ?

L'ESSENTIEL En utilisant les données de l'IRM 3D à écho de spin turbo, les chercheurs ont évalué l'atteinte des muscles du cou dans les céphalées de tension et les migraines.

Les participants atteints de céphalées de type tensionnel et d'épisodes migraineux présentaient l'inflammation la plus importante dans les muscles du cou.

Ces résultats pourraient permettre de développer des options thérapeutiques plus sûres et plus efficaces, ciblant directement le site de la douleur dans les muscles du cou.

Vous avez souvent mal à la tête ? Cela pourrait être provoqué par des douleurs cervicales, selon des chercheurs aux hôpitaux universitaires d'Ulm et Rechts der Isar à Munich (Allemagne). Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été présentés lors du congrès annuel de la Radiological Society of North America à Chicago.

Céphalées de tension, migraines : 50 participants ont réalisé une "IRM 3D à écho de spin turbo"

Dans le cadre de leurs travaux, l’équipe a voulu étudier l'implication des muscles trapèzes dans les céphalées primaires, soit les céphalées de tension et les migraines. Pour les besoins des recherches, les auteurs ont recruté 50 personnes, principalement des femmes, âgées de 20 à 31 ans. Parmi les participants, 16 souffraient de céphalées de type tensionnel et 12 de céphalées de type tensionnel accompagnées d'épisodes de migraine. Le reste des volontaires étaient en bonne santé.

Tous les adultes ont effectué une "IRM 3D à écho de spin turbo". Les muscles trapèzes bilatéraux ont été segmentés manuellement, puis ils ont été extraits. Les associations entre les valeurs des muscles et la présence de douleurs cervicales, le nombre de jours de céphalées et le nombre de douleurs myofasciales ont été analysées. Les chercheurs ont également pris en compte de l'âge, du sexe et de l'indice de masse corporelle des patients.

Une inflammation du cou chez les patients souffrant de céphalées de tension et de migraines

Selon les résultats, le groupe souffrant de céphalées de type tension et de migraine présentait des valeurs musculaires les plus élevées. La hausse des valeurs musculaires pourrait être interprétée comme un substitut de l'inflammation provenant du système nerveux et de la sensibilité accrue des fibres nerveuses dans les tissus myofasciaux. "Les changements inflammatoires quantifiés des muscles du cou sont en corrélation significative avec le nombre de jours vécus avec des maux de tête et la présence de douleurs cervicales subjectivement perçues", a expliqué le Dr Nico Sollmann, auteur de l’étude, dans un communiqué.

D’après l’équipe, la cartographie des muscles du cou pourrait être utilisée pour identifier les patients souffrant de céphalées primaires et pour suivre les effets potentiels du traitement. "Nos résultats confirment le rôle des muscles du cou dans la physiopathologie des céphalées primaires. Par conséquent, les traitements qui ciblent les muscles du cou pourraient conduire à un soulagement simultané de la douleur du cou et de la céphalée." Le Dr Nico Sollmann a indiqué que les options thérapeutiques non invasives qui ciblent directement le site de la douleur dans les muscles du cou pourraient être très efficaces et plus sûres que les médicaments systémiques.