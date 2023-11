Maux de tête : pourquoi les opioïdes sont-ils à bannir ?

L'ESSENTIEL Les migraines sont de violents maux de tête récurrents et handicapants.

Il est déconseillé d'utiliser des opioïdes pour les soulager à cause du risque élevé de dépendance.

Ces médicaments opiacés peuvent aussi aggraver les migraines et augmenter leur fréquence.

C’est un mal de tête handicapant, récurrent et de forte intensité. La migraine touche environ 15 % de la population, selon des données de l’Inserm. Pour plus de la moitié des personnes migraineuses, ces crises durent plus de six heures. Comme il n’existe pas de traitement curatif, seuls des médicaments dits "de crise" peuvent soulager ces symptômes. Mais certaines substances sont à proscrire : les médicaments opioïdes.

Dépendance : pourquoi faut-il éviter les opioïdes en cas de maux de tête ?

Le terme désigne les "composés extraits de la plante de pavot (Papaver somniferum) ainsi que les composés semi-synthétiques et synthétiques aux propriétés analogues susceptibles d’interagir avec les récepteurs opioïdes du cerveau", d’après la définition de l’Organisation mondiale de la santé. Ces traitements sont prescrits pour soulager la douleur, mais ils sont associés à un risque élevé de dépendance. "En 2021, quelque 296 millions de personnes dans le monde – soit 5,8 % de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans – ont consommé des drogues au moins une fois, prévient l’organisation. Pour 60 millions d’entre elles, il s’agissait d’opioïdes." En 2019, 480.000 décès dans le monde étaient liés aux opioïdes, notamment à des surdoses.

Crise des opioïdes : des surdoses toujours plus nombreuses aux États-Unis

Depuis les années 1990, les États-Unis sont confrontés à une "crise des opioïdes". Ces médicaments tuent de nombreux Américains chaque année. "Entre 2013 et 2019, les taux de mortalité (ajustés selon l’âge) par opioïdes de synthèse ont augmenté de 1040 % aux États-Unis, signale l’OMS. Pendant la pandémie de Covid-19, les États-Unis ont connu une nouvelle augmentation importante du nombre de décès consécutifs à une surdose, qui s’expliquait principalement par la hausse rapide du nombre de décès par surdose d’opioïdes de synthèse."

Maux de tête : les opioïdes peuvent aggraver les crises

Au-delà du risque d’accoutumance, d’addiction et de surdose, des scientifiques ont pointé un autre frein à l’utilisation des opioïdes pour soulager les migraines. Selon des chercheurs de l’Illinois, dont les travaux sont publiés dans Molecular and Cellular Proteomics, le traitement aux opioïdes peut soulager temporairement la douleur des migraines, mais une utilisation prolongée peut augmenter leur fréquence et leur gravité. Cela peut aussi entraîner des céphalées de rebond : des maux de tête liés à la surconsommation de médicaments. Les opioïdes sont l’une des principales causes de ce phénomène.

Opioïdes et maux de tête : quelles sont les recommandations des autorités sanitaires en France ?

En France, la Haute autorité de santé est formelle : "Les médicaments opioïdes ne sont jamais recommandés dans les cas de céphalées et de crises migraineuses, quelle que soit l’intensité de la douleur". Elle cite les médicament suivants : codéine, dextropropoxyphène, tramadol, morphine et autres opioïdes forts. Or, selon 60 millions de consommateurs, 40 % des personnes consomment de la codéine pour soulager des maux de tête.