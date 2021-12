Aux Etats-Unis, les prescriptions d'opioïdes baissent enfin

L'ESSENTIEL Très addictifs, les médicaments anti-douleur connus sous le nom d'opioïdes peuvent provoquer des morts par overdose.

On estime que 100 000 Américains décèdent tous les ans dans ce genre de circonstance.

Bonne nouvelle sur le front de la crise des opioïdes. Selon une nouvelle étude, leur prescription a, pour la première fois depuis les années 90, enfin baissé aux États-Unis.

Des chiffres contrastés

Plus précisément, le volume d'opioïdes délivrés par les pharmacies a diminué de 21% entre 2008 et 2018. Concernant les médecins prescripteurs, la baisse du nombre d’ordonnances fournies est plus marquée chez les urgentistes (-71%), les généralistes (-40%) et les spécialistes de la douleur (-15%).

La quantité d’opioïdes consommée par habitant a le plus diminué dans les métropoles et dans les comtés où le taux d’overdoses est le plus élevé (- 35%). Néanmoins, certains territoires voient toujours leur nombre de consommateurs d’anti-douleurs augmenter.

"Nos résultats n’indiquent pas la proportion de prescriptions inutiles d'opioïdes qui ont été abandonnées", précise le Dr Bradley D. Stein, auteur de la recherche publiée dans les Annals of Internal Medicine. "Mais ce travail démontre que les changements dans la prescription d'opioïdes sont beaucoup plus nuancés que ce que nous pensions auparavant."

Vers des politiques plus ciblées ?

Il poursuit et conclut : "les efforts des cliniciens et des décideurs politiques pour réduire la prescription d'opioïdes ont affecté différemment les populations. Les futures mesures destinées à améliorer la délivrance d'antidouleur devront sans doute être plus variées et plus ciblées."

En France, plus de 200 personnes meurent tous les ans d'une overdose d'opioïdes, une tendance à la hausse. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), entre 2000 et 2017, note pays est passé de 15 à 40 hospitalisations pour overdose d'opioïdes par million d'habitants, et le nombre de décès pour overdose a plus que doublé sur la même période.