Les effets morphiniques

Le but, atteindre « une impression de légèreté, comme de voler », témoigne une étudiante dentaire de Bordeaux. Les effets classiques de la morphine. En se dégradant dans l’organisme, 10 % de la codéine se transforme en effet en morphine.

« Les jeunes évoquent aussi des sensations d’ivresse analogues aux effets de l’alcool, le mélange de médicaments devenant une alternative choisie par ceux qui ne consomment pas d’alcool, y compris pour des raisons culturelles », précise l’OFDT.





Confiance mal placée

Les consommateurs ont toute confiance en ces médicaments en vente libre, qui leur permettent de se défoncer sans avoir affaire à des dealeurs. Mais, même si ces médicaments sont en vente libre, ils n’en sont pas pour autant déchargés d’effets secondaires.

À court terme des troubles du sommeil et du transit, ainsi que des démangeaisons peuvent apparaître. Des cas plus graves de consommation ont mené à des hospitalisations, durant lesquelles des troubles de la vigilance, du comportement, mais surtout des crises convulsives généralisées ont été observées.





Accoutumance et overdoses

« À plus long terme, l’usage détourné de médicaments codéinés peut entraîner une accoutumance, voire une dépendance, ajoute l’OFDT. Le risque de surdose (dépression respiratoire) est également majoré par le mélange des molécules et la consommation d’alcool. L’ANSM indique deux cas de décès de jeunes consécutifs à l’abus de ces médicaments survenus en 2017 à la mi-année. » L’un d’entre eux était Pauline. Cinq cas d’intoxication ont été recensés.

Deux solutions principales sont envisagées pour juguler les détournements de médicaments en vente libre. La première, la plus simple, consiste à les placer sur la liste des médicaments délivrés sur ordonnance. Elle permettrait de mettre un terme presque immédiat aux détournements les plus fréquents dans la population non toxicomane. Revers de la médaille : ces spécialités antalgiques ne seront plus aussi accessibles en automédication de douleurs aiguës. Autre piste évoquée : interdire la vente de médicaments aux mineurs. Plus radicale, cette solution impliquerait la rédaction d’une loi.

