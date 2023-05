Traitement de la douleur : la crise des opioïdes existe aussi en Europe

L'ESSENTIEL Plus de 70 % des décès attribuables à la consommation de drogues sont liés aux opioïdes. Dans plus de 30 % des cas, la cause est une overdose.

Après une opération, le nombre de patients prenant des opioïdes de manière persistante en Europe est aussi élevé qu'aux États-Unis.

Actuellement, l'accès à une prise en charge optimale de la douleur est jugé insuffisant dans certains pays européens.

"À l’échelle mondiale, environ 500.000 décès sont attribuables à la consommation de drogues. Plus de 70 % de ces décès sont liés aux opioïdes, la cause de décès étant une surdose dans plus de 30 % de ces cas", signale l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Pour rappel, les opioïdes sont des médicaments couramment utilisés pour traiter la douleur parmi lesquels figurent la morphine, le fentanyl et le tramadol. L’usage non médical, prolongé, abusif ou sans supervision médicale de ces traitements peut mener à la dépendance et à d’autres problèmes de santé.

Opération : les patients utilisant des opioïdes en Europe aussi nombreux qu'aux États-Unis

Depuis plus de trente ans, les États-Unis font face à la crise des opioïdes. En clair, de plus en plus d’Américains prennent et sont dépendants à ces médicaments, qui sont responsables d'une crise des overdoses et de nombreux décès. Selon une étude publiée dans The Lancet, la consommation d'opioïdes est également un problème croissant en Europe. "Bien que le territoire ne soit pas confronté à une épidémie homogène d'opioïdes, nous avons montré que la mortalité due à la consommation d'opioïdes a augmenté au cours des deux dernières décennies dans certains pays européens", ont alerté Patrice Forget, chercheur à l’université d’Aberdeen, et Winfried Hauser, médecin de la douleur, qui ont réalisé les travaux. Ils ont aussi constaté que la proportion d’adultes utilisant de manière persistante des opioïdes après une intervention chirurgicale en Europe pourrait, en réalité, être aussi élevée qu'aux États-Unis "mais probablement de manière très hétérogène en fonction du lieu de résidence des patients."

Un accès insuffisant à la prise en charge optimale de la douleur en Europe

D’après les experts, les Européens souffrant de douleur chronique ont souvent du mal à accéder à une prise en charge optimale de leur souffrance. Cette situation peut conduire à une utilisation inadéquate ou excessive d'opioïdes. Les patients doivent avoir accès à des soins multidisciplinaires personnalisés, qui comprennent des approches non pharmaceutiques et des médicaments. Une meilleure éducation des professionnels de santé, une amélioration de l'accessibilité de traitements non médicamenteux pour la douleur et une réglementation plus stricte des opioïdes pourraient contribuer à réduire les risques liés à leur consommation en Europe.