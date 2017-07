Des cas d'addiction

Au-delà de cet usage récréatif, la molécule est aussi hautement addictive, et peut provoquer des dépendances. « Aux centres de la douleur, on est souvent amenés à prendre en charge des patients douloureux et dépendants à la morphine », confirme à Pourquoidocteur le Dr Christian Gov, médecin algologue au centre de la douleur du CHU de Lyon (Rhône).

A ces dépendances « classiques » s’ajoutent les approches de substitution. « Des usagers d’héroïne gèrent ainsi les périodes de manque, par des prises de Néocodion par exemple », illustre le Pr Nicolas Authier, du service de pharmacologie médicale au CHU de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), interrogé par Slate.





Une molécule à risque

L’abus de codéine inquiète, et à raison. Comme la morphine, cette substance est un opiacé – c’est-à-dire un produit dérivé de l’opium extrait d’un type de pavot. S’il s’agit d’un morphinique mineur, il ne doit pas être pris à la légère.

« La codéine passe au niveau du foie, où elle est transformée en morphine, explique le Dr Christian Gov. Peu de gens le savent, mais 10 % des gens la métaboliseront très vite. Ils ont alors une quantité importante de morphine dans le sang. » Des problèmes de surdosage peuvent donc survenir.

Ce sont d’ailleurs ces risques qui ont poussé les autorités européennes à revoir les indications de la codéine, en 2015. Dans toute l’Union européenne, la molécule ne peut être prescrite qu’après 12 ans. Avant cet âge, le risque de troubles respiratoires graves est jugé trop élevé.

Les médicaments suivants, auparavant en prescription médicale facultative, nécessitent à présent une ordonnance (liste indicative au 30 juin 2017)

Dans la toux

ATUXANE, sirop

BIOCADEXTRO 1 mg/ml ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol

CLARIX TOUX SECHE CODETHYLINE 0,1 % SANS SUCRE, solution buvable

CLARIX TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE, solution buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique

CLARIX TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE MEPYRAMINE ADULTES, sirop

CODEDRILL SANS SUCRE 0,1 POUR CENT, solution buvable édulcorée à la saccharine

DEXTROCIDINE 0,3 %, sirop

DEXTROMETHORPHANE ELERTE 1,5 mg/ml, sirop

DEXTUSSIL 0,2 %, sirop

DINACODE ADULTES, sirop

DRILL TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE ADULTES 15 mg/5 ml SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide

DRILL TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE ENFANTS 5 mg/5 ml SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide

ERGIX 20 mg TOUX SECHE, gélule

ERGIX ADULTES TOUX SECHE, sirop

EUCALYPTINE LE BRUN, sirop

EUPHON, sirop

EUPHONYLL TOUX SECHE DEXTROMETORPHANE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au sorbitol

FLUIMUCIL TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE, solution buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique

FLUIMUCIL TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE 2 mg/ml ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltilol liquide

HUMEX ADULTES TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE SANS SUCRE 15 mg/5 ml, solution buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique

HUMEX ADULTES TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE, sirop

HUMEX ENFANTS TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE, sirop

NEO-CODION, comprimé enrobé

NEO-CODION ADULTES, sirop

NEO-CODION ENFANTS, sirop

NODEX ADULTES, sirop en récipient unidose

PADERYL 19,5 mg, comprimé enrobe

PADERYL 0,1 POUR CENT, sirop

POLERY ADULTES, sirop

POLERY ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au cyclamate de sodium

PULMODEXANE 300 mg/100 ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique

PULMODEXANE 30 mg, comprimé pelliculé

PULMOSERUM, solution buvable

SIROP PETER'S 0,049 POUR CENT, sirop

THIOPECTOL ADULTES, sirop

TUSSIDANE 30 mg, comprimé pelliculé sécable

TUSSIDANE 1,5 mg/ml, sirop

TUSSIDANE 1,5 mg/ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et à la saccharine sodique

TUSSISEDAL, sirop

TUSSIPAX, comprimé pelliculé

TUSSIPAX, sirop

VICKS TOUX SECHE DEXTROMETHORPHANE 7,33 mg ADULTES MIEL, pastille

VICKS 0,133 % ADULTES TOUX SECHE MIEL, sirop

VEGETOSERUM ADULTES, sirop

Dans la douleur (et fièvre)

ALGISEDAL, comprimé

ALGICALM, 400 mg/25 mg, comprimé

CLARADOL CODEINE 500 mg/20 mg, comprimé

CODOLIPRANE ADULTES 400 mg/20 mg, comprimé sécable

COMPRALGYL 400 mg/20 mg, comprimé sécable

GAOSEDAL CODEINE, comprimé

KLIPAL CODEINE 300 mg/25 mg, comprimé

LINDILANE 400 mg/25 mg, comprimé

MIGRALGINE, gélule

NOVACETOL (ASPIRINE PARACETAMOL), comprimé

PARACETAMOL CODEINE ARROW 400 mg/20 mg, comprimé sécable

PRONTALGINE, comprimé

SEDASPIR, comprimé

Les médicaments suivants contenant de la codéine, indiqués dans la douleur, nécessitent déjà une ordonnance (liste indicative au 30 juin 2017)

Dans la douleur (et fièvre)

ANTARENE CODEINE 200 mg/30 mg, comprimé pelliculé

ANTARENE CODEINE 400 mg/60 mg, comprimé pelliculé

CODOLIPRANE 500 mg/30 mg, comprimé

CODOLIPRANE 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable

DAFALGAN CODEINE, comprimé pelliculé

DAFALGAN CODEINE, comprimé effervescent sécable

DOLIPRANE CODEINE 400 mg/20 mg, comprimé sécable

KLIPAL CODEINE 600 mg/50 mg, comprimé

PARACETAMOL CODEINE ARROW 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable

PARACETAMOL CODEINE BIOGARAN 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable

PARACETAMOL CODEINE CRISTERS 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable

PARACETAMOL CODEINE EG 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable

PARACETAMOL CODEINE MYLAN 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable

PARACETAMOL CODEINE SANDOZ 500 mg/30 mg, comprimé effervescent sécable

Dans la toux

Aucune spécialité concernée

Source : ANSM