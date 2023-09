Migraine : 8 astuces qui soulagent ce mal de tête

L'ESSENTIEL Les migraines touchent 7 à 8 millions de personnes en France.

Elles peuvent être très invalidantes et contraindre de garder le lit plusieurs heures lorsqu'elles surviennent.

Des astuces simples permettent de se débarrasser plus facilement des migraines.

Notamment à cause de notre addiction aux écrans, les migraines sont de plus en plus fréquentes, elles concernent 7 à 8 millions de personnes en France, surtout des femmes. Lorsqu’une migraine survient, elle peut vous maintenir au lit pendant plusieurs heures. Bien qu’elle disparaisse généralement seule, voici des conseils pour vous en débarrasser le plus rapidement possible.

Le recours à l’eau pour apaiser la douleur

Les maux de tête sont souvent dus à la déshydratation. Pensez à boire de l'eau tout au long de la journée en gardant une bouteille d’eau dans votre sac ou sur votre bureau.

Vous pouvez également placer une serviette imbibée d'eau froide sur votre front. Asseyez-vous calmement dans le noir, fermez les yeux jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux.

Le froid ou la chaleur selon la zone douloureuse

Vous pouvez vous inspirer de la cryothérapie en appliquant des compresses froides sur votre front et vos tempes. Cela déclenche la constriction des vaisseaux sanguins dilatés et soulage les symptômes. Enveloppez des glaçons dans un linge et passez-le sur la zone douloureuse.

Lorsque la douleur se situe à l’arrière de la tête, cela peut être dû à une ancienne blessure au cou réapparaissant à cause de la fatigue ou du stress. Dans ce cas, il faut chauffer le cou pour détendre les muscles de la base du crâne. De nombreux accessoires sont à votre disposition : coussins de noyaux de cerises pour micro-ondes, sèche-cheveux, bouillottes traditionnelles, etc.

Les huiles essentielles et l’automassage de la tête

Si une crise survient en journée et que vous ne pouvez pas vous reposer, utilisez du baume du tigre (un mélange de camphre et de menthol) ou une huile essentielle en roll-on (menthe poivrée ou lavande). On les trouve dans de nombreux magasins bio et pharmacies. Appliquez le produit de votre choix sur les tempes et le cou en massant doucement.

Si cela ne suffit pas, placez vos coudes sur la table, détendez votre mâchoire et ouvrez la bouche à moitié. Placez votre index à la hauteur de votre articulation mandibulaire et tracez de petits cercles de l'intérieur vers le lobe de votre oreille. Vous pouvez également utiliser trois doigts pour pétrir la peau de la nuque et la masser avec de légers mouvements de tête. Enfin, vous pouvez commencer par les muscles trapèzes autour de votre cou et remontez vos mains vers vos oreilles.

Associer paracétamol et café sucré pour lutter contre la migraine

Prenez du paracétamol avec une tasse de café sucré. La caféine s'associe au paracétamol pour resserrer les vaisseaux sanguins dilatés (qui provoquent souvent des maux de tête), accélérant ainsi son absorption et augmentant son efficacité. Sucrer votre café peut aider à vaincre une éventuelle hypoglycémie pouvant entraîner des migraines.

Maux de tête : attention aux écrans

Si vous êtes chez vous, fermez vos écrans, qui peuvent être à l'origine de vos maux de tête. Si vous êtes au bureau, fermez doucement les yeux toutes les 15 minutes et rouvrez-les au même rythme. Répétez ce mouvement au moins dix fois par jour et pensez à cligner des yeux souvent.

Il existe, par ailleurs, de nombreux filtres et applications pour protéger vos yeux des dommages causés par les écrans. Des logiciels tels que RedshiftGUI, F.lux ou LightBulb permettent de régler la température de couleur.

Et pour ceux d'entre vous qui utilisent leur smartphone avant de dormir, même si c'est une très mauvaise idée selon les médecins, l'application Screen Filter vous permet d'appliquer un filtre assombrissant sur l'écran de votre appareil.