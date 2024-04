Accident domestique : les 5 erreurs à ne pas faire avec les produits ménagers

L'ESSENTIEL De nombreux accidents domestiques sont évitables, notamment ceux concernant l’ingestion de produits ménagers.

Afin de protéger ses proches et soi-même des accidents, l’agence propose 5 recommandations, dont la première est de laisser les produits ménagers dans leur contenant d’origine.

Avec les médicaments, les appareils de chauffage et les piles-boutons, les produits de nettoyage font partie des intoxications accidentelles les plus fréquentes chez les tout-petits, selon le dernier bilan de l’ANSES mené avec Santé publique France grâce aux différentes données issues des Centres antipoison (CAP), des passages aux urgences, des hospitalisations et des décès de 2014 à 2020. “Ces accidents étant évitables, il est indispensable de sensibiliser l’entourage des enfants à ces risques et aux bonnes pratiques pour les prévenir”, dit le communiqué.

5 décès liés au déconditionnement de produits ménagers

Afin de protéger ses proches et soi-même des accidents, l’agence recommande en premier lieu de laisser les produits ménagers dans leur contenant d’origine. “Par déconditionnement, on entend le fait de transvaser un produit dans un récipient différent de son conditionnement d’origine, et non prévu à cet effet.” L’ANSES donne l’exemple d’une bouteille plastique remplie d’un produit pour nettoyer le sol ou d’eau de javel : “En l’absence d’étiquette et de pictogrammes de danger, le nouveau contenant n’affiche plus d’information sur la nature de son contenu et surtout sur les risques potentiels associés et les précautions d’emploi.” L’agence ajoute qu’en plus, ces bouteilles ne possèdent souvent pas de bouchon de sécurité pour que les enfants ne puissent pas les ouvrir, alors que c’est “pourtant requis pour certains produits”.

D’après les données collectées, le déconditionnement de produits ménagers a entraîné le décès de cinq personnes entre 2017 et 2021 en France, des accidents pour la plupart dus à des déconditionnements de nettoyants corrosifs ou de désinfectants dans des bouteilles en plastique.

“L’analyse des appels aux Centres antipoison a mis en évidence 33.650 accidents liés à un déconditionnement sur la période 2017-2021, soit 6.000 accidents par an environ, détaille le rapport. La grande majorité des cas d’ingestion accidentelle était asymptomatique ou de faible gravité. Néanmoins, 108 cas de gravité forte ont été rapportés, dont 17 chez des enfants de moins de 15 ans. Un tiers des personnes ont gardé des séquelles de leur accident.”

Des recommandations “pour réduire le risque d’accidents” à la maison

Au fait qu’il faille éviter le plus possible tout déconditionnement de produits ménagers, s’ajoute quatre autres recommandations de l’ANSES :

-Si un déconditionnement est absolument nécessaire (quand le produit est vendu en berlingot à diluer par exemple), “il convient de le faire dans un contenant adapté à la nature chimique du produit, avec un bouchon sécurisé si le produit présente un danger. Il faut indiquer clairement sur le contenant le nom du produit d’origine, s’il a été dilué, et prendre en photo le code UFI (identifiant de formulation unique) du produit qui a été déconditionné : ce code à 16 chiffres apposé près du nom ou des informations sur les dangers permet aux Centres antipoison d'identifier la référence commerciale et sa composition”.

-Pour l’achat de produits en vrac, “il faut utiliser un contenant approprié, en recyclant le contenant d’origine si cela est possible (achat de dose de recharge), et en collant l’étiquette fournie par l’enseigne ou en indiquant sur une étiquette les informations utiles : nom du produit, précautions d’usage, numéro de lot par exemple”.

-Les produits ménagers ne doivent jamais être placés dans un réfrigérateur ou dans le même placard que les aliments et boissons.

-Les produits déconditionnés doivent être rangés avec soin, “hors de portée des enfants et de préférence dans un placard fermé à clé”.

Si vous êtes victime ou témoin d’une ingestion accidentelle, il faut immédiatement contacter le 15, le 18 ou le 112 (114 pour les personnes malentendantes). Les centres antipoison sont disponibles 24 heures sur 24 et sept jours sur sept au 01.45.42.59.59.