Voici les 3 intoxications accidentelles les plus fréquentes chez les enfants

L'ESSENTIEL L’ingestion accidentelle de produits de nettoyage ou de médicaments peut entraîner de graves intoxications chez les plus jeunes.

Les dosettes de lessive liquide font partie des sources les plus importantes d’intoxication chez les tout-petits.

Différentes mesures peuvent être mises en place pour réduire les risques d’accident ménager.

À partir de quatre mois et jusqu’à environ ses 18 mois, un enfant porte tout ce qu’il trouve à sa bouche, afin d’explorer son environnement. Durant cette phase de découverte, les parents doivent être particulièrement vigilants et retirer de sa portée les produits toxiques qu’il pourrait ingérer.

Dans son dernier bilan, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a dévoilé les intoxications accidentelles les plus fréquentes chez les enfants. Ces premières conclusions sont issues de différentes données provenant des Centres antipoison (CAP), des passages aux urgences, des hospitalisations et des décès de 2014 à 2020.

Intoxication : quelles sont les trois plus courantes chez les enfants ?

Le premier produit cité par l’Anses ? La lessive, notamment les dosettes de lessive liquide. Souvent colorées et arrondies, elles peuvent attirer le regard d’un jeune enfant, qui pourra ensuite les porter à sa bouche. Il s’agit des principales causes d’intoxications accidentelles chez les tout-petits, "et ce malgré une réduction de moitié de ces intoxications grâce aux mesures européennes obligatoires prises à partir de 2015", a indiqué l’organisme dans son communiqué. L’ingestion de ce type de produit peut avoir de graves conséquences telles qu'une détresse respiratoire en cas de fausse route, ou de lésions cornéennes aiguës en cas de projection oculaire. Parmi les produits ménagers incriminés par l’Anses, on retrouve également les produits déboucheurs pour canalisation. Même si les accidents avec ces derniers sont moins fréquents qu’avec les lessives, les cas d’intoxication sont très graves en raison de lésions corrosives de l’œsophage et de l’estomac.

Si vous avez l’habitude d’avoir une boîte de médicaments sur votre table de chevet ou le comptoir de la cuisine, et qu'il y a des petits chez vous : attention ! Les traitements médicamenteux sont également responsables d’intoxications fréquentes et graves chez les enfants de moins de six ans. Les cachets les plus souvent avalés à tort par les enfants sont l’ibuprofène, l’aspirine et le paracétamol, les antidépresseurs, les anxiolytiques ou encore les médicaments pour le système cardio-vasculaire. "Les enfants de moins d’un an sont le plus souvent victimes d’une erreur thérapeutique de l’entourage ou de soignants", a aussi noté l’autorité sanitaire.

L'Anses rappelle aussi la dangerosité du monoxyde de carbone. Les petits y sont particulièrement vulnérables. "Il s’agit de la première cause d’hospitalisation en réanimation des enfants de moins d’un an."

Intoxications accidentelles : comment les prévenir chez les plus jeunes ?

Plusieurs mesures peuvent être mises en place, afin d’éviter les accidents ménagers. Dans un premier temps, il est préconisé de mettre hors de leur portée les petits objets ou les produits ménagers. Il est possible, par exemple, de les ranger en hauteur dans un placard. Concernant les médicaments, vous pouvez les placer dans une boîte. Une fois qu’elle est bien fermée, vous pouvez la mettre dans un endroit qui n’est pas atteignable par votre enfant.

Dans son document, l’Anses a aussi conseillé d’éviter le déconditionnement, c’est-à-dire quand le contenu d’un produit ménage est transvasé dans une bouteille d’eau, de soda ou de jus de fruits. Par mégarde, les enfants peuvent boire dans la bouteille et s’exposer à des risques d’intoxication.

Et pour réduire les risques d'émission de monoxyde de carbone, la clé est de veiller au bon usage des appareils de chauffage et de respecter les consignes d'utilisation.