Covid-19, Grippe : attention, de faux tests circulent en Europe

L'ESSENTIEL Les autorités espagnoles et portugaises mettent en garde contre des autotests détectant la grippe et la covid-19 contrefaits.

Ces faux tests disent être fabriqués par Safecare Biotech et portent la référence FCO-6032 et le numéro de lot FCO24090516.

Il est préférable de se procurer les tests en pharmacie et d'éviter les circuits parallèles non-contrôlés.

L’alerte a été donnée par l’agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS) et sa consœur portugaise : des kits d'autotest contrefaits permettant de détecter le coronavirus et de la grippe A+B circulent en Europe.

Des tests contrefaits repérés par les autorités portugaises et espagnoles

Les autotests repérant la Covid-19 et la grippe incriminés par les autorités sanitaires indiquent être fabriqués par l’entreprise chinoise Safecare Biotech et portent les références FCO-6032 et le numéro de lot FCO24090516. Mais le fabricant a confirmé que le produit a été manipulé et que ce numéro de lot est faux.

L’AEMPS a lancé une enquête pour déterminer l’origine des tests contrefaits et voir s’ils sont présents sur le territoire espagnol. Les premiers éléments semblent indiquer qu’ils ne se sont pas retrouvés dans des pharmacies ibériques. Les autorités appellent les personnes en possession d’autotest de bien vérifier les références avant de les utiliser. Elles ajoutent : "N'oubliez pas que les tests d'autodiagnostic doivent être achetés uniquement auprès des pharmacies. De cette façon, l'origine, le stockage et les conditions de conservation du test sont garantis. En outre, ce n'est que par ce canal que l'utilisateur pourra compter sur l'intervention d'un pharmacien et ses conseils".

Faux autotests : comment repérer la contrefaçon ?

L’AEMPS précise qu’il existe sur le marché des tests conformes du même fabricant portant la référence FCO-6032. Par ailleurs, les emballages des faux tests sont similaires à l’original. Toutefois, certains éléments permettent de débusquer la contrefaçon.

En premier lieu, une étiquette a été ajoutée sur la boîte avec les informations modifiées concernant le numéro de lot, la date de fabrication et la date de péremption. Les données du produit contrefait figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

Numéro de lot : FCO24090516 ;

Date de fabrication : 09/2024 ;

Date d'expiration : 09/2026.

Le numéro de lot et la date d'expiration de la cassette de test incluse dans le kit ont été supprimés, de sorte que seuls les logos apparaissent. La date de péremption du tube n'apparaît pas non plus.

Autre indice : "L'écouvillon inclus dans le kit n'est pas le même que celui utilisé par le fabricant du produit d'origine. Le fabricant de l'écouvillon d'origine est Dalian Rongbang Medical Healthy Devices Co. Ltd. avec un représentant autorisé Lotus NL, B.V.", précisent les experts espagnols dans leur communiqué.

Si vous êtes en possession d’un test contrefait, il est recommandé de ne pas l’utiliser. Son origine n’étant pas connue, il pourrait présenter des résultats erronés et retarder les prises en charge des utilisateurs malades.