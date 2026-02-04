Un simple patch pour venir à bout de l'acné ?

L'ESSENTIEL Pour traiter efficacement l’acné, des scientifiques chinois ont élaboré des patchs à micro-aiguilles à bulles solubles pouvant administrer en même temps de médicaments hydrophiles, hydrophobes et de l’acide salicylique.

Les patchs ont démontré une bonne résistance mécanique et une puissante activité antimicrobienne.

Chez des souris, cette approche a réduit l'inflammation et la charge bactérienne par rapport aux traitements topiques conventionnels.

Comédons, papules, pustules, nodules et kystes… L’acné est une maladie cutanée inflammatoire très répandue qui a un fort retentissement sur la qualité de vie. Elle "pose des défis cliniques importants en raison de sa pathogenèse multifactorielle. Les traitements conventionnels, notamment les applications topiques, les médicaments par voie orale et les traitements au laser, se heurtent à des limites en termes de pénétration du médicament, d'observance du traitement par le patient (le fait de le suivre correctement) et d'efficacité thérapeutique", selon des scientifiques de l'École doctorale internationale de Tsinghua à Shenzhen (Chine).

Des patchs de micro-aiguilles imprégnés de médicaments contre l’acné

Actuellement, l'utilisation combinée de médicaments hydrophiles (solubles dans l'eau) et hydrophobes (non-solubles dans l’eau) est une approche clinique recommandée. Cependant, les formulations topiques classiques ont beaucoup de mal à acheminer et à libérer efficacement les deux agents thérapeutiques sur la zone cutanée affectée. Quant aux traitements oraux, ils peuvent entraîner des effets secondaires systémiques. Pour remédier à ces problèmes, l’équipe chinoise a mis au point des patchs à micro-aiguilles à bulles dissoutes pour l'administration simultanée de médicaments hydrophiles, hydrophobes et de l’acide salicylique.

Dans une étude, publiée dans la revue Microsystems & Nanoengineering, elle explique que ces patchs, fabriqués à partir d'acide hyaluronique, présentent des structures bulleuses creuses permettant d'encapsuler des agents lipophiles, ce qui permet une libération spatialement séparée et temporellement contrôlée des médicaments. Des tests mécaniques ont montré que les micro-aiguilles possèdent une résistance suffisante pour pénétrer la peau sans se fracturer, atteignant une profondeur d'insertion d'environ 350 µm. Une fois insérées, les aiguilles se dissolvent rapidement, libérant les médicaments localement sans laisser de déchets tranchants.

Acné : un soulagement rapide des symptômes et une action antibactérienne prolongée

Pour tester l’efficacité des patchs, les auteurs ont mené des expériences sur des souris présentant de l’acné induite par une injection bactérienne. Le traitement par patchs de micro-aiguilles imprégnés de médicaments a réduit l'œdème, la charge bactérienne et les cytokines pro-inflammatoires et a augmenté la signalisation anti-inflammatoire. "L'analyse histologique a montré une infiltration réduite de cellules inflammatoires et une structure cutanée préservée, démontrant des résultats thérapeutiques supérieurs à ceux obtenus avec des solutions topiques ou des micro-aiguilles sans médicament", ont indiqué les scientifiques. Selon eux, cette approche mini-invasive pourrait être facilement adaptée à d’autres maladies cutanées inflammatoires ou infectieuses.