Ozempic, Mounjaro, Wegovy…: faut-il craindre cet effet secondaire ?

L'ESSENTIEL La pancréatite aiguë, une inflammation du pancréas, est un effet indésirable possible des analogues du GLP-1, signalé par 1.296 patients au Royaume-Uni.

Parmi ces cas, 19 ont été mortels et 24 ont été signalés comme des pancréatites nécrosantes.

Bien que le risque de souffrir de cet effet secondaire grave reste "faible", les autorités britanniques conseillent d’être attentifs à certains symptômes, comme une douleur abdominale intense.

Les patients utilisant des analogues du GLP-1, comme Ozempic, Mounjaro ou Wegovy, pour le diabète ou l’obésité "doivent savoir qu'il existe un risque de développer une pancréatite aiguë sévère", a déclaré l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA). Dans un rapport, publié dans la revue The BMJ, les autorités sanitaires révèlent avoir reçu 1.296 signalements de pancréatite (y compris les formes aiguës, auto-immunes, chroniques, hémorragiques, nécrosantes, subaiguës et obstructives) associés à ces médicaments. Parmi ces cas, 19 ont été mortels et 24 ont été rapportés comme des pancréatites nécrosantes. "Bien que sa fréquence globale demeure faible, l'expérience post-commercialisation a montré que certains cas, rares, de pancréatite aiguë ont été particulièrement graves, notamment des pancréatites fatales."

Pancréatite aiguë : les médecins doivent être attentifs aux symptômes liés aux aGLP-1

Pour rappel, la pancréatite aiguë est une inflammation soudaine du pancréas qui peut être légère ou potentiellement mortelle. Elle peut être difficile à diagnostiquer à un stade précoce, car les premiers symptômes, tels que les douleurs abdominales, les nausées ou les vomissements, peuvent être attribués à d'autres causes, comme les effets secondaires gastro-intestinaux fréquents des analogues du GLP-1 ou une infection. Cependant, si les patients présentent une douleur abdominale intense et persistante pouvant irradier vers le dos et s'accompagner de nausées et de vomissements, il leur est recommandé de consulter un médecin en urgence. "Les cliniciens doivent rester vigilants quant à la possibilité d'une pancréatite chez les patients prenant ces traitements et mener les investigations nécessaires conformément aux pratiques cliniques locales. En cas de suspicion de pancréatite, interrompez immédiatement le traitement par analogue du GLP-1."

"Ce sont des médicaments sûrs et efficaces qui apportent des bienfaits significatifs pour la santé"

Après cette mise en garde, "les informations relatives aux analogues du GLP-1 ont été mises à jour afin de souligner le risque potentiel de pancréatite aiguë sévère associé à ces produits, y compris de rares cas de pancréatite nécrosante et mortelle", peut-on lire sur le site du gouvernement britannique. Interrogée par la BBC, Alison Cave, responsable de la sécurité à l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a tenu à rassurer les patients. "Pour la grande majorité des personnes à qui l'on prescrit des analogues du GLP-1, ce sont des médicaments sûrs et efficaces qui apportent des bienfaits significatifs pour la santé."