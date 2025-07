Ozempic, Mounjaro, Wegovy : et s'ils étaient liés à un meilleur contrôle de l’asthme ?

L'ESSENTIEL Les analogues du glucagon-like peptide-1 (GLP-1), connus sous le nom d’Ozempic, Mounjaro ou encore Wegovy, sont indiqués dans la prise en charge du diabète et de l’obésité.

Pris initialement pour lutter contre le diabète, les analogues du glucagon-like peptide-1 (GLP-1), connus sous le nom d’Ozempic, Mounjaro ou encore Wegovy, sont désormais prescrit en cas d’obésité. La raison est simple : ces traitements favorisent la perte de poids en régulant la glycémie, l’insuline et l’appétit. Ces derniers sont également connus pour réduire les cellules inflammatoires par de multiples voies de signalisation. Dans une nouvelle étude, des scientifiques l’université d'Aberdeen et du Observational and Pragmatic Research Institute (OPRI) de Singapour ont ainsi voulu savoir si ce mécanisme avait un impact positif sur les voies respiratoires.

Asthme : une baisse des prescriptions de stéroïdes grâce aux antidiabétiques

Pour les besoins des travaux, publiés dans la revue Advances in Therapy, l’équipe a utilisé une base de données de patients en soins primaires contenant plus de 28 millions de patients. Elle a ensuite analysé les dossiers médicaux de 10.111 adultes ayant recours à des analogues du glucagon-like peptide-1 et de 50.555 volontaires n’en utilisant pas. "L’échantillon présentait un IMC plus élevé et un asthme moins contrôlé." Les auteurs ont comparé les mesures de la gravité de l'asthme entre les participants sur une année entière.

D’après les résultats, les patients obèses et asthmatiques prenant des analogues du glucagon-like peptide-1 ont perdu davantage de poids que ceux qui n’en utilisaient pas. En ce qui concerne les mesures de l’asthme, à savoir les prescriptions de stéroïdes et de médicaments, elles étaient également réduites dans le groupe ayant recours à l’Ozempic, Mounjaro ou encore Wegovy. En clair, leur asthme était mieux contrôlé grâce à ces traitements.

Les auteurs suggèrent que les analogues du glucagon-like peptide-1 devraient être envisagés comme un traitement potentiel des maladies respiratoires. "Les personnes obèses et asthmatiques sont uniques en ce sens qu'elles sont souvent résistantes aux traitements par stéroïdes. Nous savons que les GLP1 agissent sur les réponses inflammatoires des voies respiratoires différemment des stéroïdes traditionnellement utilisés. De plus, il est important de noter que les effets bénéfiques sur les symptômes de l'asthme sont survenus malgré une perte de poids relativement modeste, d'environ 0,9 kg sur l'année. (…) Ces informations devraient alimenter les discussions entourant la décision d'utiliser ces médicaments", ont conclu les chercheurs.