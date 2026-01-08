Agrandir son pénis pour mieux voler : le stratagème osé des sauteurs à skis

L'ESSENTIEL Certains sauteurs à skis auraient tenté de tricher en gonflant artificiellement leur pénis afin de gagner en flottabilité.

"Il est possible d'obtenir un épaississement temporaire et visible du pénis par injection de paraffine ou d'acide hyaluronique", selon un expert.

Il existe d’autres techniques pour augmenter la taille de son pénis.

Et si la performance sportive passait aussi par l’entrejambe ? C'est la surprenante révélation du tabloïd allemand Sport Bild, qui affirme que certains sauteurs à skis auraient eu recours à l'agrandissement du pénis pour optimiser la taille de leur combinaison et ainsi améliorer leur flottabilité en vol.

Des millimètres en plus pour voler plus loin

En saut à skis, la combinaison est cruciale : plus elle est grande, plus elle augmente la portance. Or, cette taille est calibrée en début de saison grâce à un scanner 3D, qui mesure notamment l'entrejambe à partir du point le plus bas de la zone génitale. D'après l'article de Sport Bild, repéré par RMC Sport, certains athlètes auraient trouvé une façon d'abaisser ce point de référence en recourant à des injections d'acide hyaluronique pour épaissir temporairement leur pénis. Le Dr Kamran Karim confirme au tabloïd qu'"il est possible d'obtenir un épaississement temporaire et visible du pénis par injection de paraffine ou d'acide hyaluronique". Il prévient toutefois : "Une telle injection n'est pas médicalement indiquée et comporte des risques."

Cette pratique, bien que marginale, s'inscrit dans une longue tradition d'astuces pour contourner les règles de matériel. Certains allaient jusqu’à insérer des mousses ou du silicone dans des préservatifs pour gonfler artificiellement le volume génital. Face à ces tentatives, la FIS (Fédération internationale de ski) a durci les contrôles, avec des mesures électroniques et la présence de personnel médical. Matthias Hafele, directeur du matériel, affirme : "Je peux exclure toute tentative d'augmentation de la taille des organes génitaux par des moyens visibles."

Différentes techniques pour agrandir le pénis

L'injection d'acide hyaluronique "reste une 'pratique hors-AMM', c'est-à-dire qu'elle n'a pas été validée sur une étude scientifique et une reconnaissance de l'agence du médicament", rappelle un spécialiste à Fréquence Médicale. Mais ce n'est pas la seule technique pour augmenter la taille de son pénis.

La "pénoplastie d'allongement" consiste à sectionner partiellement les ligaments suspenseurs du pénis afin d'en extérioriser une partie cachée. Cette intervention permet un gain de 1,5 à 3 cm au repos, sans effet sur la taille en érection. Une plastie cutanée à la base du pénis est souvent nécessaire pour accompagner cette transformation. Certains chirurgiens vont plus loin en proposant une "pénoplastie d'élargissement" : il s'agit d'injecter de la graisse prélevée sur le ventre ou les hanches pour augmenter le diamètre de la verge, par une technique de lipostructure. Quant à la chirurgie d’allongement réel du pénis, elle est rare et uniquement réalisée en cas de "micro-pénis". Elle nécessite des techniques beaucoup plus sophistiquées de chirurgie réparatrice du pénis ("phalloplastie") qui consistent à allonger les corps caverneux et augmenter réellement la longueur de la verge en érection.