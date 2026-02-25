  • CONTACT
Menu

QUESTION D'ACTU

Pollens

Les allergiques menacés par la pénurie d’un médicament courant

Les retards de production du médicament pourraient conduire à une pénurie au printemps 2026, en pleine saison des pollens, obligeant les patients allergiques à envisager des alternatives.

Les allergiques menacés par la pénurie d’un médicament courant nortonrsx / istock
L'ESSENTIEL
  • Le médicament Kenacort Retard® pourrait être en rupture au printemps 2026.
  • Un retard de production entraîne un rationnement des stocks.
  • Des alternatives existent, mais nécessitent un suivi médical.

A l’approche du printemps, l’inquiétude grandit chez les personnes allergiques. Alors que la saison des pollens rime avec nez qui coule et yeux qui piquent, un médicament clé pourrait venir à manquer dans les pharmacies françaises. Selon l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et des informations relayées par Le Journal des Femmes, le laboratoire Bristol-Myers Squibb fait face à des tensions d’approvisionnement du Kenacort Retard® 40 mg/1 ml.

Un corticoïde à effet prolongé très utilisé

"Nous ne sommes pas en mesure de communiquer une date de remise à disposition normale" : le 17 février 2026, Bristol-Myers Squibb a informé les professionnels de santé d’un "retard de production". L’ANSM confirme la mise en place d’un contingentement : les quantités livrées en ville sont limitées depuis février afin d’éviter une rupture brutale. Ces volumes seraient censés couvrir les besoins nationaux pour trois mois. Mais si la fabrication ne redémarre pas, une rupture complète pourrait survenir en mai 2026 en pharmacie, puis à l’hôpital d’ici la fin du mois.

Le Kenacort Retard® est un corticoïde injectable indiqué notamment dans les formes sévères de rhinite allergique saisonnière après que les autres traitements ont échoué. Il est également prescrit dans certaines affections dermatologiques inflammatoires et certaines maladies rhumatologiques comme les arthrites inflammatoires. Sa spécificité, comme son nom l’indique, tient à son action dite "retard" : après injection, la molécule est libérée progressivement et agit durant plusieurs semaines. Cet effet prolongé permet parfois de contrôler durablement l’inflammation et les réactions immunitaires excessives avec une seule injection.

SUR LE MÊME THÈME

Quelles alternatives pour les patients ?

En cas d’indisponibilité, Bristol-Myers Squibb évoque d’autres corticoïdes injectables : bétaméthasone, prednisolone, méthylprednisolone ou dexaméthasone. Ces molécules appartiennent à la même famille des anti-inflammatoires stéroïdiens, mais ne présentent pas le même profil pharmacologique ni la même durée d’action. Un changement de traitement pourrait donc nécessiter un ajustement des doses et un suivi médical rapproché, selon les autorités sanitaires. Elles invitent les patients à consulter leur médecin et à ne pas interrompre brutalement leur traitement au pic de la saison pollinique.

Vous aimez cet article ? Abonnez-vous à la newsletter !
Publicité

EN DIRECT

LA CHAÎNE SANTÉ

chaine youtubeYoutube

LES MALADIES

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Hypotension orthostatique : quand la pression artérielle chute au lever

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Drépanocytose : une déformation des globules rouges aux conséquences graves

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

Maladie de Charcot (Sclérose latérale amyotrophique)

J'AI MAL

J ai Mal Bras et mains Bras et mains Tête et cou Torse et haut du dos Jambes et pied

SYMPTÔMES

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Douleurs de l’avant-pied : des métatarsalgies à 90 % liées à problème d’appui

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Mauvaise haleine : il faut améliorer l’hygiène bucco-dentaire

Pourquoi Docteur Tous droits réservés, 2026