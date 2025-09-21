Pénuries de médicaments : la Cour des comptes européenne alerte

L'ESSENTIEL Entre 2022 et 2024, 136 médicaments ont connu des pénuries critiques dans l’Union européenne.

Parmi les causes, il y a la délocalisation de la production et la dépendance aux importations.

La Cour des comptes recommande d’améliorer le système européen pour lutter contre les pénuries en centralisant les informations quant aux médicaments.

Entre janvier 2022 et octobre 2024, 136 médicaments ont été concernés par des pénuries critiques dans les États membres de l’Union européenne (UE), selon un rapport publié ce mercredi 17 septembre par la Cour des comptes européenne.

Les pénuries en lien avec la délocalisation de la production de médicaments

“Le manque de médicaments peut avoir de graves conséquences pour les patients, compromettre la santé publique et coûter très cher aux médecins et aux pharmacies, mais aussi aux pays concernés, indique Klaus-Heiner Lehne, le membre de la Cour des comptes responsable de l’audit à l’origine du nouveau rapport, dans un communiqué. L’UE a besoin d’un antidote efficace contre les pénuries critiques et doit en soigner les causes profondes. Il en va également de l’autonomie stratégique de l'Europe.”

Dans ce rapport, la Cour des comptes européenne fait état de pénuries records dans l’UE en 2023 et 2024. Cette situation est due à plusieurs facteurs :

la délocalisation d’une importante partie de la production de médicaments en dehors de l’UE, en Chine et en Inde surtout, ce qui la rend dépendante.

le non-respect par certains industriels de l’obligation qui leur est faite de garantir la continuité de l’approvisionnement des médicaments.

les moments de forte hausse de la demande sur certains médicaments, liés aux épidémies et ne pouvant pas être anticipés.

le stockage de médicaments par certains États, sans concertation au niveau de l’UE.

la fragmentation du marché unique des médicaments de l’UE, qui entraîne une inégalité entre les pays.

Trois recommandations de la Cour des comptes européenne

Dans son rapport, la Cour des comptes européenne émet trois recommandations. La première est d’améliorer le système européen pour lutter contre les pénuries. Pour cela, l’instance suggère de confier à l’Agence européenne des médicaments la gestion d’une base de données et d’une plateforme uniques pour centraliser toutes les informations.

La deuxième consiste à “lancer une action globale et coordonnée pour traiter les causes profondes des pénuries de médicaments” avec, notamment, des mesures pour que l’industrie respecte davantage l’obligation de garantir la continuité de l’approvisionnement en médicaments. Enfin, la dernière vise à améliorer le fonctionnement du marché unique des médicaments, en renforçant la transparence sur les prix et remboursements et en harmonisant les emballages au niveau européen.

En juin 2023, le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé huit grands projets de relocalisation - ou d’augmentation - de la production française d’environ 25 médicaments essentiels. Des projets qui pourraient prendre plusieurs années à être réalisés. En 2024, la France était à la sixième place des pays européens producteurs de médicaments en valeur monétaire, derrière la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.