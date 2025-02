Pénurie de médicaments : délivrance à l’unité et préparation magistrale de quétiapine

L'ESSENTIEL Les difficultés de production du fabricant Pharmathen International entraînent de fortes tensions d’approvisionnement de quétiapine en France.

Face à cette situation, l’ANSM demande aux médecins de prescrire une alternative thérapeutique à la quétiapine, pour l’initiation de traitement et pour les patients en cours de traitement.

Du côté des pharmaciens, l’ANSM les oblige, dès à présent, à recourir à la dispensation à l'unité (DAU) pour les comprimés de quétiapine LP (à libération prolongée) 50 mg.

Depuis quelques semaines, la quétiapine manque en France. Les difficultés de production du fabricant Pharmathen International entraînent de fortes tensions d’approvisionnement sur cet antipsychotique, vendu sous le nom Xeroquel ou autres génériques.

Changer la prescription de quétiapine

En temps normal, la quétiapine est prescrite pour le traitement de la schizophrénie, des troubles bipolaires et de la dépression majeure. Mais face aux fortes tensions d'approvisionnement, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) demande aux médecins de prescrire une “alternative thérapeutique à l’initiation de traitement et désormais également pour les patients en cours de traitement, dès que cela est possible, pour toutes les indications SAUF en cas d’épisode dépressif caractérisé dans le cadre d’un trouble bipolaire”, peut-on lire dans un communiqué.

Le 30 janvier dernier, l’ANSM alertait déjà sur les tensions d’approvisionnement de quétiapine sur "tous les dosages" disponibles de la forme à libération prolongée (LP). L’instance demandait aux médecins de ne plus initier de traitement par quétiapine LP, sauf dans les cas d'épisodes dépressifs caractérisés liés à un trouble bipolaire. Désormais, cette recommandation est donc aussi valable pour les patients en cours de traitement.

La dispensation à l’unité rendue obligatoire par l’ANSM

Du côté des pharmaciens, l’ANSM les oblige, dès à présent, à “recourir à la dispensation à l'unité (DAU) pour les comprimés de quétiapine LP 50 mg, notamment lors des initiations de traitement”. Il est aussi précisé que la DAU est possible pour les dosages LP 300 mg et LP 400 mg. Le but est, comme pour la DAU des antibiotiques, de délivrer exactement la dose dont le patient a besoin, pour éviter le stockage ou le gaspillage.

À partir du 17 février prochain, une autre solution sera mise en place : la possibilité de recourir à des préparations magistrales de quétiapine à libération immédiate (LI) “sous la forme de gélules de 100 mg et 150 mg”. Selon l’Assurance Maladie, qui reprend la définition du Code de la santé publique, une préparation magistrale est un “médicament préparé au vu de la prescription destinée à un patient déterminé…”. Autrement dit, c’est un médicament fabriqué dans une des officines habilitées à le faire en France.

“Si la quétiapine LP initialement prescrite n’est pas disponible, vous pourrez dispenser une préparation magistrale en remplacement, à titre exceptionnel et temporaire, sans modification de prescription, précise l’ANSM. Ce remplacement doit être fait sur la base du tableau d’équivalence des formes LP et LI de quétiapine. Lorsque vous dispensez des préparations magistrales de quétiapine LI en application de la recommandation, vous devez impérativement et par tous les moyens possibles, prévenir le médecin de ce changement”.

Pour les patients, l’ANSM prévient que le passage de la quétiapine LP à LI peut entraîner des effets de somnolence et de vertiges. En cas de changement, le pharmacien vous accompagnera en vous expliquant les effets secondaires possibles et les changements de posologie.