Bipolarité, schizophrénie : et si le régime cétogène pouvait aider les malades ?

L'ESSENTIEL Les participants atteints de trouble bipolaire ou de schizophrénie ont en moyenne perdu 10 % de leur poids corporel et réduit leur tour de taille de 11 % grâce au régime cétogène.

Les trois quarts d’entre eux présentaient une amélioration cliniquement significative, de l’ordre de 31 %, de leur maladie mentale.

Ils ont aussi signalé un meilleur sommeil et une qualité de vie supérieure.

En France, 600.000 personnes sont concernées par la schizophrénie selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et la Haute Autorité de Santé (HAS) estime qu’entre 1 et 2,5 % de la population est touchée par le trouble bipolaire.

Le régime cétogène améliore la santé des patients bipolaires et schizophrènes

Pour ces deux maladies, l’efficacité des traitements est variable d’un patient à l’autre. Mais une étude pilote, dont les résultats ont été publiés dans la revue Psychiatry Research, vient de trouver un nouvel élément pouvant aider les malades : l’alimentation et plus précisément, le régime cétogène qui consiste en la quasi-élimination des glucides au bénéfice d’aliments gras et de protéines.

"Le régime cétogène s'est avéré efficace contre les crises d'épilepsie résistantes au traitement”, explique Shebani Sethi, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué. Les chercheurs de l’université Stanford Medicine ont donc voulu tester cette alimentation chez des patients atteints de trouble bipolaire et de schizophrénie

Pour cela, l’équipe de chercheurs a suivi 21 patients adultes atteints de ces deux pathologies. Pendant les quatre mois de l’étude, ils devaient suivre un régime cétogène, avec environ 10 % des calories provenant des glucides, 30 % des protéines et 60 % des graisses.

Tous les participants prenaient un traitement pour leur maladie. 29 % avaient un syndrome métabolique qui peut être défini, d’après l’Inserm, comme un excès de graisse à l’intérieur du ventre accompagné d’au moins deux autres anomalies parmi les suivantes : une hyperglycémie (excès de sucre dans le sang), un taux de triglycérides élevé (hypertriglycéridémie), un faible taux de bon cholestérol HDL (dyslipidémie), une tension artérielle trop haute.

31 % d’amélioration du trouble bipolaire et de la schizophrénie

Résultats : les participants ont en moyenne perdu 10 % de leur poids corporel et réduit leur tour de taille de 11 %. Les autres anomalies du syndrome métabolique se sont également améliorées. De plus, les trois quarts d’entre eux présentaient une amélioration cliniquement significative, de l’ordre de 31 %, de leur maladie mentale. Ils ont aussi signalé un meilleur sommeil et une qualité de vie supérieure.

“Nous constatons d’énormes changements, indique Shebani Sethi. Nous avons constaté plus de bénéfices dans le groupe adhérant [au régime cétogène], comparativement au groupe semi-adhérent. (...) Tout ce qui améliore la santé métabolique en général va probablement améliorer la santé cérébrale. (...) Beaucoup de mes patients souffrent des deux maladies [trouble bipolaire et schizophrénie], donc mon désir était de voir si des interventions métaboliques pouvaient les aider.”