Quels sont les effets des régimes cétogènes et végétaliens sur l’immunité ?

L'ESSENTIEL Une nouvelle recherche indique que les régimes végétaliens et cétogènes ont provoqué des "changements notables chez tous les participants".

Globalement, les individus inclus dans l’étude ont consommé moins de calories lorsqu'ils suivaient le régime végétalien que lorsqu'ils suivaient le régime cétogène.

Le régime végétalien et le régime cétogène ont aussi eu tous les deux eu un impact positif sur le système immunitaire inné, qui est la première ligne de défense de notre organisme contre les virus.

Des chercheurs des National Institutes of Health (NIH) aux États-Unis ont étudié le régime végétalien et le régime cétogène afin de déterminer comment ils affectent l'organisme.

Que sont les régimes cétogènes et végétaliens ?

Les régimes végétaliens, qui ne contiennent aucun produit d'origine animale, ont tendance à être plus pauvres en graisses et plus riches en glucides. En revanche, l'objectif du régime cétogène est d’utiliser les graisses stockées comme source de carburant plutôt que les sucres. Pour y parvenir, il est nécessaire d'adopter une alimentation très pauvre en glucides et riche en graisses.

Les chercheurs ont recruté 20 personnes, avec un mélange aussi diversifié que possible d'ethnies, de sexes, d'indices de masse corporelle (IMC) et d'âges. Tous les participants ont essayé les deux régimes, en suivant l'un d'eux pendant deux semaines avant de passer à l'autre.

Le régime végétalien était composé d'environ 10 % de graisses et de 75 % de glucides, tandis que le régime cétogène était composé d'environ 76 % de graisses et de 10 % de glucides.

Afin de garantir un contrôle rigoureux, le groupe a vécu dans l'unité de recherche pendant toute la durée de l'expérience. Il a été autorisé à manger autant qu'il le souhaitait.

Des échantillons de sang, d'urine et de selles ont été prélevés périodiquement à des fins analytiques.

Les régimes cétogènes et végétaliens ont provoqué des "changements notables"

Dans un communiqué de presse, le NIH explique que les deux régimes ont provoqué des "changements notables chez tous les participants".

Globalement, les individus ont consommé moins de calories lorsqu'ils suivaient le régime végétalien que lorsqu'ils suivaient le régime cétogène.

Le régime végétalien et le régime cétogène ont tous les deux eu un impact positif sur le système immunitaire inné, qui est la première ligne de défense de notre organisme contre les virus. Les deux régimes ont également provoqué des changements dans les microbiomes des participants.

Chaque régime alimentaire a aussi entrainé des effets spécifiques à chacun. Le passage à un régime végétalien a ainsi stimulé les voies liées aux globules rouges, tandis que le régime cétogène a entrainé des changements dans le métabolisme des acides aminés.

Le passage au régime cétogène a aussi rapidement entraîné une augmentation des processus associés au système immunitaire adaptatif (aussi appelé "immunité acquise"), qui constitue le second bouclier de notre organisme.

L'ordre dans lequel les participants ont suivi les régimes n'a pas eu d'incidence sur les résultats.

Les auteurs de l'étude ont noté que les effets étaient étonnamment uniformes compte tenu de la diversité des personnes impliquées, et ils affirment que des recherches plus approfondies avec des échantillons plus importants sont maintenant nécessaires pour cibler des composants spécifiques du système immunitaire.

"La découverte des principes par lesquels la nutrition régule l'immunité chez l'homme pourrait grandement améliorer notre capacité à concevoir des interventions alimentaires personnalisées qui préviennent et traitent les maladies", concluent-ils dans leur article.