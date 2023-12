Adopter un régime végétalien améliore la santé cardiaque en quelques semaines seulement

L'ESSENTIEL En suivant un régime végétalien durant huit semaines, les participants ont réduit les graisses saturées, augmenté les fibres alimentaires et perdu du poids.

Ces facteurs étaient associés à de meilleurs résultats cardiométaboliques par rapport à l’adoption d’un régime omnivore.

Le régime végétalien peut aussi "conférer des avantages supplémentaires, tels que l'augmentation des bactéries intestinales et la réduction de la perte de télomères, ce qui ralentit le vieillissement du corps."

Ces dernières années, de nombreuses recherches ont montré que manger moins de viande était bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Cependant, ces cohortes sont limitées par des facteurs, tels que les différences génétiques, l'éducation et les choix de mode de vie des participants. C’est pourquoi, dans une nouvelle étude, des chercheurs de l’université de Stanford (États-Unis) ont recruté des jumeaux pour comparer les effets des régimes végétalien et omnivore sur la santé cardiovasculaire. Cette approche leur a permis de contrôler l’aspect génétique et de réduire les autres facteurs, car les jumeaux ont grandi dans les mêmes foyers et avaient des modes de vie similaires.

Des jumeaux ont dû suivre soit un régime végétalien soit omnivore durant 8 semaines

Pour les besoins de leurs travaux, parus dans la revue JAMA Network Open, les scientifiques ont ainsi fait appel à 22 paires de jumeaux, soit à 44 personnes, qui présentaient une bonne santé cardiovasculaire. Chaque duo a été séparé. L’un des jumeaux a dû suivre un régime végétalien et l’autre un régime omnivore pendant huit semaines. Pour rappel, le régime végétalien exclut la consommation de tous produits d'origine animale. Le régime omnivore comprenait du poulet, du poisson, des œufs, du fromage, des produits laitiers et d'autres aliments d'origine animale. Lors de l’intervention, tous les adultes ont consommé des légumes, des légumineuses, des fruits et céréales complètes et des aliments dépourvus de sucres et d'amidons raffinés.

"Des repas spécifiques au régime ont été fournis par un service de livraison de repas jusqu’à la quatrième semaine d’intervention, et de la semaine 5 à la semaine 8, les volontaires ont préparé leurs propres repas et collations adaptés au régime", a précisé l’équipe. Une diététicienne était disponible pour offrir des suggestions et répondre aux questions des jumeaux concernant les régimes pendant toute la durée de l'étude. Les participants ont été interrogés sur leurs habitudes alimentaires et ont dû écrire dans un carnet les aliments qu'ils ont mangés.

Cholestérol, insuline, poids : des améliorations observées chez les adultes suivant le régime végétalien

D’après les résultats, plusieurs améliorations ont été observées aux cours des quatre premières semaines du changement de régime. Les volontaires ayant adopté un régime végétalien présentaient des taux de cholestérol à lipoprotéines de basse densité (C-LDL), d'insuline et de poids corporel nettement inférieurs à ceux des participants omnivores. Cela était associé à une meilleure santé cardiovasculaire. Dans le détail, les personnes vegan ont enregistré une baisse d'environ 20 % de leur taux d'insuline à jeun et ont perdu en moyenne 4,2 kilos de plus que les adultes omnivores.

"Sur la base de ces résultats et en pensant à la longévité, la plupart d'entre nous auraient intérêt à adopter un régime végétalien. (…) Il peut conférer des avantages supplémentaires, tels que l'augmentation des bactéries intestinales et la réduction de la perte de télomères, ce qui ralentit le vieillissement du corps. (…) Ce qui est plus important que de devenir strictement végétalien, c'est d'inclure davantage d'aliments d'origine végétale dans son alimentation", a conclu Christopher Gardner, co-auteur de l’étude, dans un communiqué.