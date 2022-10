Ménopause : le régime végétalien réduirait les bouffées de chaleur

L'ESSENTIEL La ménopause est le moment où les règles d'une femme s'arrêtent. Elle survient généralement entre 45 et 55 ans.

Certaines femmes traversent cette période sans aucun symptôme, ou presque, là où d'autres souffrent de bouffées de chaleur, de troubles du sommeil, de sautes d'humeur et de brouillard cérébral, qui peuvent durer des mois ou des années et évoluer avec le temps.

"Eviter les produits animaux, réduire les graisses et ajouter une portion de soja”, voilà les trois éléments essentiels pour réduire les symptômes gênants de la ménopause comme les bouffées de chaleur, d’après des chercheurs. Les bouffées de chaleur sont le symptôme le plus courant du changement induit par la ménopause, affectant les trois quarts des femmes pendant environ deux ans en moyenne, indiquent les auteurs.

Une alimentation ciblée diminue fortement les bouffées de chaleur

Leurs résultats, publiés dans Menopause, sont particulièrement encourageants puisqu’ils ont constaté que les femmes qui avaient suivi ces recommandations souffraient de 88 % de bouffées de chaleur en moins, douze semaines plus tard. À titre de comparaison, les experts estiment que les gels, patchs et pilules de Traitement Hormonal Substitutif (THS) qui remplace les hormones et constitue le principal traitement contre la ménopause, sont efficaces à 90 %.

Contrairement à une alimentation santé ciblée, ce traitement, qui n’est pas sans risques, doit avoir une durée limitée d’après la Haute Autorité de Santé.

Le régime végétalien permet aux femmes ménopausées de perdre du poids

Pour mener leurs travaux, les chercheurs de l'université George Washington ont suivi 84 femmes ménopausées, âgées de 40 à 65 ans dont aucune ne prenait de THS à ce moment-là et qui présentaient toutes deux bouffées de chaleur modérées à sévères par jour.

Un groupe de femmes a suivi le régime végétalien au soja, tandis qu'un autre a continué à manger normalement. Le groupe végétalien devait consommer chaque jour une demi-tasse de graines de soja cuites dans un autocuiseur. On leur a également demandé de réduire au minimum les huiles et les aliments gras, y compris les noix et les avocats, et d'éviter complètement les produits d'origine animale, peut-on lire dans Mail Online.

Les femmes ont été invitées à enregistrer leurs bouffées de chaleur au moyen d'une application sur leur téléphone, en notant le moment où elles se produisaient, leur durée et leur intensité. Les résultats ont montré que le nombre de bouffées de chaleur ressenties par le groupe végétalien est passé de six à 1,4 par semaine alors que dans le groupe témoin, il n'est passé que de 5,7 à 3,4 en moyenne.

Les femmes du groupe végétalien ont également vu leur poids moyen diminuer de 3,7 kg.

Un composant du soja a un effet comparable aux hormones œstrogéniques

C’est notamment l’effet d’un produit chimique présent dans le soja - la daidzéine, sur les hormones qui pourrait expliquer la réussite de cette combinaison. Lorsque la daidzéine est digérée, elle se transforme en équol, qui possède des propriétés semblables à celles des œstrogènes.

De plus, sa digestion est améliorée par un régime riche en fibres, comme le régime végétalien, ont déclaré les experts : "Ces nouveaux résultats suggèrent qu'un changement de régime alimentaire devrait être considéré comme un traitement de première intention pour les symptômes vasomoteurs gênants, y compris les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur", a confirmé l'auteur principal, le Dr Neal Barnard.

Les experts ont toutefois tenu à rappeler que la qualité du soja était éminemment importante et qu’un régime pauvre en graisses pouvait être très mauvais pour la santé : "Pensez à l'écrasante recherche clinique sur les mérites d'un régime méditerranéen qui comprend des graisses saines nécessaires à la production et à l'équilibre hormonaux", indique Lorna Driver-Davies, responsable de la nutrition au sein de la société de compléments alimentaires Wild Nutrition interrogée par Mail Online.