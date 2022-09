Ménopause : un massage des pieds peut diminuer les symptômes courants

L'ESSENTIEL La ménopause survient généralement entre 45 et 55 ans, avec une moyenne autour de 50 ans.

Durant la transition vers la ménopause, la carence en œstrogènes peut entraîner des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale ou encore des maux de tête et l'anxiété.

Seulement 8 à 10 % des femmes ménopausées prennent un traitement hormonal.

Stimuler la circulation sanguine, soulager les articulations, rétablir un équilibre nerveux… La réflexologie plantaire, consistant à masser les différentes zones des pieds, a de nombreux bienfaits sur la santé. Récemment, des scientifiques turques ont révélé que ce type de massage était efficace pour améliorer la qualité du sommeil et réduire l'anxiété des femmes ménopausées. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont réalisé des travaux publiés dans la revue Menopause.

Une heure de sommeil en plus par jour grâce à un massage des pieds

Dans le cadre de cette étude, ils ont recruté 70 femmes qui habitaient dans un village situé dans le nord de la Turquie. Elles ont été divisées en deux groupes : 35 participantes ont bénéficié de séances de réflexologie une fois par jour pendant 7 jours et 35 volontaires ne se sont pas fait masser les pieds. Au cours des recherches, les patientes ont dû répondre à un questionnaire sur les symptômes provoqués par la ménopause.

D’après les résultats, un massage des pieds peut aider à diminuer un certain nombre de symptômes courants de la ménopause, notamment les troubles du sommeil. Selon l’équipe, des séances de réflexologie pendant la ménopause augmentent la durée du sommeil quotidien - jusqu'à une heure par jour - et réduit les niveaux de fatigue et d'anxiété des femmes.

Massage des pieds : "une intervention simple et peu coûteuse"

"Les troubles du sommeil, la fatigue et les symptômes anxieux sont courants durant la ménopause. Cette étude montre comment une intervention simple et peu coûteuse comme le massage des pieds peut améliorer ces symptômes gênants chez les femmes ménopausées. Bien que des études supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces résultats, il y a peu d'inconvénients à recommander le massage des pieds comme une option non-hormonale pour aider à soulager les symptômes", a déclaré Stéphanie Faubion, directrice médicale du The North American Menopause Society, dans un communiqué.