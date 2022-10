Ménopause : le régime à suivre dès 40 ans pour éviter la prise de poids

L'ESSENTIEL La ménopause est confirmée après une absence de règles pendant douze mois consécutifs.

L’âge du début de la ménopause est différent pour chaque femme, mais elle survient généralement aux alentours de la cinquantaine.

La ménopause se traduit par l’arrêt du fonctionnement ovarien chez la femme, ce qui signifie que les ovaires stoppent leur sécrétion hormonale d’œstrogènes et de progestérone, et ne fabriquent plus d’ovules. Ce phénomène naturel peut également provoquer des symptômes tels que des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, des troubles du sommeil ainsi qu’une prise de poids.

Les besoins en protéines augmentent lors de la pré-ménopause

Des chercheurs du Centre Charles Perkins de l’université de Sydney (Australie) ont récemment suggéré que de légers changements dans le régime alimentaire d’une femme pendant sa pré-ménopause pourraient atténuer, voire prévenir la prise de poids.

Dans un article publié dans la revue International Journal of Obstetrics & Gynaecology, les scientifiques ont indiqué que la prise de poids survient lorsqu’aucun changement n’est apporté au régime alimentaire, ce qui ne permet pas de contrecarrer les changements biologiques naturels se produisant lors de la ménopause.

Pour parvenir à cette hypothèse, les responsables de la recherche ont observé que les femmes ont des besoins plus importants en protéines pendant la pré-ménopause, en raison de la dégradation des protéines tissulaires induites par les hormones. Quand ces besoins ne sont pas satisfaits, elles surconsomment d’autres produits alimentaires qui contiennent des calories inutiles. Ce phénomène serait dû à "l'effet de levier des protéines" qui a été découvert par le Professeur David Raubenheimer et le Professeur Stephen Simpson exerçant au Charles Perkins Center.

Ménopause : privilégier les protéines pour réduire les risques de grossir

Autre facteur pouvant expliquer la prise de poids chez les femmes : la diminution des niveaux de dépense calorique, autrement dit la quantité d’énergie dont le corps a besoin pour assurer son métabolisme de base, pendant la pré-ménopause. Pour éviter la prise de poids, les scientifiques ont donc recommandé de réduire la consommation d'aliments contenant des graisses et des glucides et de privilégier des produits alimentaires riches en protéines végétales et animales.

Le Professeur Stephen Simpson, co-auteur de l’article, a également précisé que le maintien du régime alimentaire "classique" chez une femme pré-ménopausée entraîne des besoins en calories excessifs qui amènent à une prise de poids et à un risque accru d’obésité et de maladies cardiovasculaires. "Cependant, la bonne nouvelle est que de très petits changements dans le régime alimentaire, avec une quantité importante de protéines, une diminution des graisses et des glucides ainsi qu'une activité physique régulière, pourraient faire une grande différence à long terme", a rassuré le Professeur David Raubenheimer. "Pour certaines, il suffira de supprimer un paquet de chips, un verre de boisson sucrée et de s'assurer que l'alimentation quotidienne contient des protéines animales ou végétales de haute qualité", a complété le Professeur Stephen Simpson.