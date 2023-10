Le risque de troubles alimentaires chez les végétaliens est faible

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont identifié des "attitudes alimentaires désordonnées" chez seulement 0,6 % des quelques 1.000 participants.

62 % des volontaires ont déclaré que leur motivation pour suivre un régime végétalien était "l'éthique et les droits des animaux" et seulement 10 % ont cité des raisons de santé.

Les "attitudes alimentaires désordonnées" sont principalement liées aux motifs du régime plutôt qu'au type de régime lui-même.

Les troubles des conduites alimentaires impliquent des modifications dans la manière de s’alimenter ou des mesures prises pour éviter que la nourriture ne soit absorbée (par exemple, en se faisant vomir ou en prenant un laxatif). Ces derniers comprennent l’anorexie, la boulimie, l’hyperphagie boulimique ou encore la maladie de Pica. Ils peuvent avoir de graves conséquences sur la santé physique et mentale des patients.

Seulement 0,6 % des volontaires associés à des "attitudes alimentaires désordonnées"

Dans une récente étude, des chercheurs de l’université de São Paulo ont voulu savoir s'il existait un lien entre les "attitudes alimentaires désordonnées" et les motivations des choix alimentaires chez les végétaliens. Pour cela, ils ont utilisé un questionnaire en ligne pour recueillir des données sociodémographiques (telles que l'éducation, le revenu et la localisation) et des informations sur les habitudes alimentaires de 971 personnes, âgées de 18 ans ou plus, de toutes les régions du Brésil. Ensuite, lors d’une deuxième étape, l’équipe s'est concentrée sur les raisons des choix alimentaires des volontaires. Sur les 971 volontaires, seulement 0,6 % étaient associés à des "attitudes alimentaires désordonnées". Cette proportion est inférieure à celle estimée dans la population brésilienne dans son ensemble. Ces résultats suggèrent que les adeptes du régime végétalien ont un faible risque de développer des troubles alimentaires.

Régime végétalien : les motivations étaient principalement liées aux droits des animaux et à l'éthique

Selon les résultats, publiés dans la revue JAMA Network Open, 62 % des personnes ont déclaré que leur motivation pour suivre un régime végétalien était liée à l'éthique et aux droits des animaux, tandis que seulement 10 % ont cité des raisons de santé. Cela suggère que les "attitudes alimentaires désordonnées" sont principalement liées aux motifs du régime plutôt qu'au type de régime lui-même. "Comprendre les motivations du choix d'un régime et les raisons des choix alimentaires des patients nous aide à concevoir des programmes nutritionnels plus ciblés et plus efficaces", a déclaré Hamilton Roschel, auteur des recherches, dans un communiqué.