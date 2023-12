Le régime cétogène aide à contrôler la polykystose rénale

L'ESSENTIEL La polykystose rénale est une maladie génétique. Elle peut détruire les reins.

Des chercheurs ont découvert que le régime cétogène réduit les effets de la maladie sur les reins.

Il consiste à limiter les apports en glucides.

L’alimentation peut-elle agir sur la polykystose rénale ? C’est le propos d’une équipe de recherche de l’université Santa Barbara, aux États-Unis. Selon leurs travaux, parus dans Cell Reports Medicine, l’adoption d’un régime cétogène permettrait de réduire les effets de la polykystose rénale, une maladie génétique qui peut détruire les reins. Cette alimentation est principalement basée sur la limitation de la consommation de glucides.

Comment observer les effets du régime cétogène sur la polykystose rénale ?

"Si vous souffrez de polykystose rénale, (…) peu importe ce que vous faites, vous progressez vers une insuffisance rénale et le régime alimentaire ne fait aucune différence, c’est ce que malheureusement la plupart des patients entendent encore aujourd’hui", précise Thomas Weimbs, biologiste à l'UC Santa Barbara et co-auteur de cette étude, en préambule. Avec son équipe, il a cherché à démontrer que cette croyance était fausse.

Avec des chercheurs issus de différents instituts de recherche allemands, ils ont recruté 70 personnes atteintes de la maladie. Elles ont été réparties dans trois groupes : un groupe témoin, un autre qui a fait un jeûne - autorisant uniquement à boire de l'eau - de trois jours tous les mois et un troisième groupe qui a suivi un régime cétogène faible en glucides et riche en graisses. Les patients ont été suivis par des prises de sang et des IRM.

Polykystose rénale : réduire la consommation de glucides améliore la santé des reins

Au bout de trois mois, les chercheurs ont constaté que le volume des reins des patients sous régime cétogène avait cessé de croître et semblaient avoir tendance à rétrécir quelque peu, en comparaison aux patients des autres groupes. Ils ont aussi observé "une amélioration mesurable de la fonction rénale chez les patients sous régime cétogène". Elle a été mesurée grâce au taux d’une protéine appelée cystatine C : des concentrations sanguines supérieures à la normale indiquent un système de filtration défaillant, un symptôme qui s’est aggravé dans le groupe témoin.

"À la grande surprise de tous, la fonction rénale s'est améliorée grâce au régime cétogène, commente Thomas Wiembs. On ne pouvait pas vraiment s’y attendre, comme la polykystose rénale était considérée comme une maladie qui ne pouvait qu’empirer avec le temps." Le régime cétogène créé un état de cétose dans l’organisme : il correspond à l’utilisation des graisses pour fournir de l’énergie. "Nous avons maintenant la première preuve chez l'homme que les kystes n'aiment vraiment pas être en cétose et qu'ils ne semblent pas se développer."

Régime cétogène : une alimentation facile à mettre en place ?

Les participants à l’étude ont déclaré que le suivi du régime cétogène était "hautement réalisable", ce qui conforte le ressenti des chercheurs sur le potentiel de ce changement d’alimentation. "Les médecins supposent souvent que leurs patients ne peuvent de toute façon pas suivre un régime, alors ils n’essaient même pas, estime le biologiste américain. De toute évidence, ce n’est pas vrai. Les personnes atteintes de polykystose rénale sont très motivées à faire quelque chose pour remédier à leur maladie", ajoute Thomas Wiembs.

En revanche, l'expert appelle les patients à consulter leurs médecins et nutritionnistes s’ils décident de changer d’alimentation. L’équipe de recherche compte poursuivre ses travaux. D’autres essais cliniques, avec de plus grands groupes de patients, sont prévus pour 2024.