Troubles psychiatriques : pénurie de traitements à base de quétiapine

L'ESSENTIEL La quétiapine, un antipsychotique clé pour la schizophrénie et les troubles bipolaires, fait face à une pénurie en France en raison de problèmes de production.

L’ANSM demande aux médecins de limiter les nouvelles prescriptions et encourage les alternatives. Des solutions sont étudiées, dont l’importation de formes non commercialisées en France et l’aide européenne.

Les pharmaciens doivent informer et orienter les patients vers leur médecin en cas d’indisponibilité. Les patients sont invités à se rapprocher de leur généraliste.

La quétiapine, un antipsychotique largement prescrit dans le traitement de la schizophrénie, des troubles bipolaires et de la dépression majeure, est actuellement confrontée à "de fortes tensions d'approvisionnement" en France. C’est ce qu’a annoncé l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) jeudi 30 janvier dans un communiqué. Une situation critique qui touche "tous les dosages" disponibles de la forme à libération prolongée (LP), la seule commercialisée en France. Près de trois millions de boîtes de quétiapine ont été délivrées en 2023.

Des problèmes de production du médicament

Le fabricant Pharmathen International, qui fournit la quétiapine (vendu en France sous le nom Xeroquel) pour plusieurs laboratoires, rencontre des difficultés de production. Par conséquent, l’agence du médicament demande aux médecins de ne plus initier de traitement par quétiapine LP, sauf dans les cas d'épisodes dépressifs caractérisés liés à un trouble bipolaire. Pour toutes les autres indications, des traitements alternatifs doivent être envisagés, indique l’ANSM, proposant une liste de recommandations en fonction des troubles.

"Aujourd’hui, l’approvisionnement en quétiapine est complètement à l’arrêt dans tout l’Hexagone, et les stocks dans les pharmacies sont partout épuisés ou en voie de l’être, écrit sur son blog le professeur Antoine Pelissolo, psychiatre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à l’hôpital Henri-Mondor, qui a été le premier à sonner l’alerte mardi. Or, ce médicament ne doit pas être interrompu brutalement, au risque d’effets secondaires et surtout de rechutes potentiellement graves." Cette pénurie mettrait en danger quelque 200.000 patients, précise l'hebdomadaire Le Point.

Quelles solutions pour pallier la pénurie ?

Face à cette situation, plusieurs mesures ont été mises en place. Les laboratoires concernés sont actuellement sollicités pour importer en France des médicaments à base de quétiapine à libération immédiate (LI). L'ANSM explore également la possibilité, pour les officines, de "réaliser des préparations magistrales" de quétiapine LI, une solution d’appoint qui avait déjà été mise en place lors des pénuries d’amoxicilline et de flécaïnide ces dernières années. Enfin, un appel au Mécanisme européen de solidarité volontaire a été lancé afin que d'autres Etats membres puissent apporter leur soutien en cas de pénurie prolongée des stocks.

Les professionnels de santé sont appelés à redoubler de vigilance. Les pharmaciens doivent informer les patients de la situation et contacter le médecin prescripteur en cas d'indisponibilité du médicament. De leur côté, les patients concernés sont invités à se rapprocher de leur généraliste afin d’adapter leur traitement.