Pénurie de médicaments : des livraisons d’amoxicilline sont prévues

L'ESSENTIEL L'amoxicilline fait partie des médicaments concernés par des tensions sur les stocks.

L'ANSM annonce que des livraisons vont être réalisées par les grossistes.

En cas de besoin, les pharmaciens peuvent réaliser des préparations magistrales.

La pénurie de médicaments perdure. L’amoxicilline, un antibiotique fréquemment utilisé, fait partie des produits concernés. Mardi 26 décembre, l’agence nationale de sécurité du médicament a annoncé que des livraisons sont prévues. "Des boîtes d’amoxicilline et amoxicilline-acide clavulanique sont actuellement en cours de livraison chez les grossistes-répartiteurs, qui s’assureront d’une répartition équitable de celles-ci sur le territoire", indique-t-elle dans un communiqué.

Amoxicilline : des difficultés d’approvisionnement persistantes

Le 21 décembre, une réunion a été organisée par l’ANSM avec des associations de patients, des professionnels de santé et des acteurs de la chaîne du médicament pour réaliser un point de situation sur l’approvisionnement de certains médicaments. "Depuis le lancement de notre plan hivernal à l’automne, des difficultés importantes de répartition des boîtes d’amoxicilline et amoxicilline-acide clavulanique sont observées, rendant leur accès très compliqué pour les patients", constate l’agence nationale de sécurité du médicament.

Pénurie : un appel à tous les acteurs de la chaîne du médicament

Sur son site, elle signalait déjà des "tensions d’approvisionnement" en décembre 2022. Ainsi, en novembre, le ministère de la Santé a demandé à l’ensemble des acteurs de la chaîne pharmaceutique de "s'engager à une répartition équitable des stocks de médicaments". Une charte, non-contraignante, avait alors été signée.

Face à une "situation qui continuait de se dégrader en pharmacie, en particulier sur les formes buvables utilisées en pédiatrie et ce malgré la présence de stocks déclarés au niveau des industriels", l’ANSM a également demandé aux industriels une mise à disposition de stocks, lorsqu’ils sont existants, pour qu’ils puissent être répartis dans les pharmacies et accessibles aux patients. Les livraisons annoncées mardi 26 décembre devraient permettre cette répartition.

Amoxicilline : des solutions alternatives pour les enfants

"Si les médicaments à base d’amoxicilline ne sont pas disponibles, il est toujours possible pour les pharmaciens de délivrer directement une préparation magistrale adaptée pour les enfants de moins de 12 ans", prévient l’ANSM. Les formes buvables de ce médicament sont les plus touchées par les difficultés d’approvisionnement, or elles sont majoritairement prescrites aux enfants. Elles permettent de soigner les infections bactériennes. En revanche, l'ANSM rappelle que ces traitements n’ont "aucune efficacité contre les infections virales, dont les bronchiolites, la grippe, le Covid-19, les rhinopharyngites et la grande majorité des angines et des otites".