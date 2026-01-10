Quelle est la région où le risque de décès d'un cancer ou de maladie cardiaque est le plus élevé ?

646.000 personnes sont décédées en France en 2024, selon l’Insee. Les causes de ces décès sont multiples, mais certaines sont plus fréquentes. En juillet dernier, l’Inserm a publié les résultats de deux études sur le sujet. La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), le Centre d’épidémiologie des causes médicales de décès de l’Inserm (CépiDc-Inserm) et Santé Publique France ont examiné les causes des décès en France en 2023.

Quelles sont les principales causes de décès en France ?

Les tumeurs sont la cause principale de décès dans le pays. "En 2023, les tumeurs, première cause de décès, ont entraîné 239 décès pour 100 000 habitants en France (taux standardisé de mortalité)", précisent les différents organismes dans un communiqué. Les maladies cardio-neurovasculaires sont la deuxième cause de mort dans le pays : il s’agit des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux ou de l’insuffisance cardiaque.

Cancer et maladies cardio-neurovasculaires : des taux de décès plus élevés dans le nord de la France

En comparant les taux de décès selon les régions, de fortes disparités se révèlent. "Le nombre de décès est plus élevé qu’attendu dans les départements et régions d’outre-mer (DROM), soulignent les scientifiques (…), notamment à Mayotte (+89 %) et en Guyane (+37%)." Dans l’Hexagone, les taux de décès sont plus élevés dans le nord et l’est de la France. En ce qui concerne le taux de décès par cancer, il est de 279 pour 100.000 habitants dans les Hauts-de-France, de 262,6 pour 100.000 habitants en Normandie, contre 221,2 en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dans cette région, le taux de décès de maladies cardio-neurovasculaires était de 149 pour 100.000 habitants en 2023. Dans les Hauts-de-France, le taux atteignait 197,5 pour 100.000 habitants et 197,1 pour 100.000 habitants en Normandie, et 191,3 pour 100.000 habitants en Bretagne. "De fortes disparités régionales et départementales s’observent aussi pour les maladies infectieuses, endocriniennes, respiratoires, et la Covid-19, notent les scientifiques. Au contraire, on décède autant de maladies du système nerveux dans chaque région."

Les causes de décès varient selon le lieu de vie

Les chercheurs ont aussi remarqué que le lieu de vie avait une influence sur les causes de décès : elles varient entre ville et campagne. "La mortalité est par ailleurs plus importante dans les territoires ruraux hors d’influence des villes, et plus faible au sein des pôles des grandes agglomérations, notamment pour les maladies cardio-neurovasculaires et les causes externes, observent-ils. En outre, les décès dus aux maladies endocriniennes, aux troubles mentaux, aux maladies du système nerveux, ou encore aux maladies du système digestif sont plus élevés dans les zones rurales loin des villes et dans les pôles urbains de moins de 700.000 habitants."