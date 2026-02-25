Plats préparés : quel est cet ingrédient indésirable présent dans les barquettes à réchauffer à micro-ondes ? 

Ils ne figurent pas dans la liste des ingrédients et ils seraient pourtant présents en grandes quantités dans les plats préparés à réchauffer au micro-ondes : les micro et nano-plastiques. D’après une étude publiée par Greenpeace, ces préparations peuvent aussi libérer des produits chimiques dans les aliments après avoir été réchauffées dans ces appareils.

Plastique micro-ondable : des milliers de particules libérés dans les aliments

Le rapport de l’association de défense de l’environnement est basé sur l’analyse de 24 études scientifiques récentes. Les auteurs ont constaté que ces récipients en plastique peuvent libérer des centaines de milliers de micro et de nano-plastiques lorsqu'ils sont passés au micro-ondes. "Une étude a révélé que 326.000 à 534.000 particules sont libérés après seulement cinq minutes de chauffage au micro-ondes, soit jusqu'à sept fois plus que le chauffage au four", précisent-ils. Cette technique pour réchauffer les aliments augmente aussi la contamination chimique.

L’association alerte sur le fait que les contenants déjà utilisés, parfois rayés, sont particulièrement dangereux. "Le plastique usé libère presque le double du nombre de particules de microplastique par rapport aux nouveaux emballages", préviennent les auteurs de ce rapport.

Par ailleurs, certains composés des plastiques micro-ondables sont connus pour leurs effets néfastes sur la santé. "Plus de 4.200 produits chimiques dangereux sont connus pour être utilisés dans ou présents dans les plastiques, la plupart ne sont pas réglementés dans les emballages alimentaires, développent-ils. Certains, comme les bisphénols, les phtalates, les PFAS et même les métaux toxiques tels que l'antimoine, sont liés au cancer, à l'infertilité, à la perturbation hormonale et aux maladies métaboliques."

Des millions de tonnes de plats préparés sont fabriqués dans le monde

Greenpeace appelle les autorités politiques à agir pour réglementer davantage ces matériaux. "Les gouvernements ont laissé les industries de la pétrochimie et des plastiques transformer nos cuisines en laboratoires d’essais, estime Graham Forbes, responsable de la campagne mondiale sur les plastiques de Greenpeace USA. Ce rapport montre que les affirmations des entreprises disant ces matériaux 'sûrs pour les micro-ondes' ne sont rien de plus que des vœux pieux." D’après l’association, les plats cuisinés, emballés dans du plastique, représentent un marché de 190 milliards de dollars aux États-Unis. Dans le monde, 71 millions de tonnes de plats préparés ont été fabriqués en 2024.