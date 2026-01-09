  • CONTACT
Comment les tatouages peuvent perturber votre immunité

L'encre utilisée pour réaliser des tatouages peut passer dans le système lymphatique. Selon une étude récente, cela pourrait avoir des effets sur l'immunité, en particulier en cas de vaccination. 

  • Publié le 09.01.2026 à 17h25
Une personne sur cinq serait tatouée dans le monde. Le procédé consiste à faire pénétrer de l’encre sous la peau grâce à une fine aiguille. Dans la revue spécialisée PNAS, des scientifiques ont observé le cheminement de l’encre à travers le système lymphatique, pour comprendre son impact sur les cellules immunitaires. 

Tatouage : une réaction inflammatoire du système immunitaire 

Pour ce faire, ils ont travaillé avec des souris de laboratoire : ils les ont tatouées avec des encres, fabriquées par l’un des principaux fournisseurs mondiaux. Grâce à des techniques d’imagerie poussées, ils ont observé la migration de l’encre dans les vaisseaux lymphatiques des rongeurs. Les scientifiques ont constaté que l’encre s’accumule dans certaines zones, dont les ganglions. "Nous avons observé que l'encre est retenue dans les cellules phagocytaires, qui subissent la mort cellulaire et induisent une réponse inflammatoire importante et à long terme, avec des niveaux élevés de cytokines pro-inflammatoires dans les ganglions lymphatiques jusqu'à 2 mois après le tatouage", développent-ils. 

Vaccination : des effets sur la réponse immunitaire en cas de tatouage 

Dans la seconde partie de leurs travaux, les chercheurs ont analysé les effets de cette accumulation dans le contexte de la vaccination. Lorsque le sérum est injecté au niveau de la zone tatouée, les scientifiques ont remarqué une modification des réponses immunitaires. "Nous avons observé une réponse anticorps réduite après la vaccination avec un vaccin contre le coronavirus 2 (SRAS-CoV-2) à base d'acide ribonucléique messager (ARNm), indiquent les scientifiques. (...) En revanche, nous avons observé une réponse accrue lorsque nous avons vacciné avec le vaccin antigrippal inactivé par les rayonnements ultraviolets (UV)." 

Ces différences sont liées aux vaccins eux-mêmes, qui n’agissent pas de la même manière sur l’organisme. "Cela suggère que l'inflammation induite par le tatouage et la présence de particules de pigment d'encre sur le site de l'injection du tatouage peuvent interagir différemment avec diverses formulations de vaccins, dont les mécanismes d'action peuvent différer, influençant potentiellement la présentation de l'antigène, l'inflammation locale ou l'activation immunitaire innée", développent les scientifiques. 

Tatouage : des effets sur l’immunité à confirmer dans des études de plus grande ampleur 

Les auteurs rappellent que d’autres travaux seront nécessaires, avec des essais sur des groupes d’humains. "Ce travail représente l'étude la plus complète à ce jour concernant l'effet de l'encre de tatouage sur la réponse immunitaire et soulève de graves préoccupations de santé associées à la pratique du tatouage, concluent-ils. Notre travail souligne la nécessité d'autres recherches pour éclairer les politiques de santé publique et les cadres réglementaires concernant la sécurité des encres de tatouage."

